Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? Öğretmenlik Atama Tercih Ekranı
Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? Öğretmenlik Atama Tercih Ekranı
MEB'de göreve başlamak isteyen binlerce öğretmen için heyecanlı süreç başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu. MEB'in açıkladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 14 Kasım Perşembe günü itibarıyla başlayacak. Öğretmen adayları, atama tercihlerini bu tarihten itibaren iletebilecek.
Peki öğretmenlik atama tercihleri saat kaçta başlayacak, tercih ekranı ne zaman açılacak?
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Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Nasıl Yapılır?
Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Ekranı
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