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Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? Öğretmenlik Atama Tercih Ekranı

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? Öğretmenlik Atama Tercih Ekranı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 10:50

MEB'de göreve başlamak isteyen binlerce öğretmen için heyecanlı süreç başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu. MEB'in açıkladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 14 Kasım Perşembe günü itibarıyla başlayacak. Öğretmen adayları, atama tercihlerini bu tarihten itibaren iletebilecek.

Peki öğretmenlik atama tercihleri saat kaçta başlayacak, tercih ekranı ne zaman açılacak?

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Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında KPSS'ye giren öğretmen adayları için srüeci başlattı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercihlere geldi.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, 14 Kasım Perşembe günü başlayacak. 

Öğretmenlik atama tercih ekranının ise Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren aktif olması bekleniyor. Tercihlerin başlayacağı saat net olarak billinmiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belirtildi.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihleri Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, e-devlet üzerinden yapılacak. Aday öğretmenler, e-devlet sisteminden tercihlerini iletebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğretmen adayları, tercih yapabilecek. Tercih listesinde adayların en fazla 40 eğitim kurumunu tercih etmesi beklenecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Ekranı

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. 

Öğretmenlik atama tercihlerine bu ekran üzerinden ulaşabilirsiniz.

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