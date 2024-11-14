Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? Öğretmenlik Atama Tercih Ekranı

MEB'de göreve başlamak isteyen binlerce öğretmen için heyecanlı süreç başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu. MEB'in açıkladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 14 Kasım Perşembe günü itibarıyla başlayacak. Öğretmen adayları, atama tercihlerini bu tarihten itibaren iletebilecek.

Peki öğretmenlik atama tercihleri saat kaçta başlayacak, tercih ekranı ne zaman açılacak?