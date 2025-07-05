Söz Konusu Ekonomi Olunca da Örnekler: Japonya’nın Tasarruf Kültürü Neden Örnek Gösteriliyor?

Hepimizin hayatında mutlaka bir kez duyduğu cümleler vardır: 'Biraz biriktirseydin keşke', 'Zor günler için para lazım', 'Tasarruf yapmadan olmuyor bu işler...' Ama iş uygulamaya gelince, işler pek de kolay ilerlemiyor. Harcamalar bitmiyor, gelir yetmiyor, planlar suya düşüyor.

Peki ya bazı toplumlar bu işin formülünü çözmüşse? Mesela Japonya… Hem ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden biri hem de birey düzeyinde tasarruf kültürüyle dünyaya örnek olmuş bir yer. Öyle ki Japon halkı, sadece bireysel anlamda değil, toplumsal olarak da tasarrufu bir yaşam tarzına dönüştürmüş durumda.

Hazırsanız gelin, Japonların bu tasarruf işini nasıl bu kadar iyi yaptığını hep birlikte inceleyelim.