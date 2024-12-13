Sosyal Medyanın konuştuğu Ürün: Prens Rupert Damlası! Pres Makinasını Yamulttu, Kurşunu Durdurdu!
Sosyal Medyanın konuştuğu Ürün: Prens Rupert Damlası! Pres Makinasını Yamulttu, Kurşunu Durdurdu!
Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir video herkesi hayrete düşürdü. Bugüne kadar birçoğunuzun karşısına pres makinasında ezilen ve parçalanan ürünlerin videoları çıkmıştır. Ancak öyle bir ürün ortaya çıktı ki pres makinasını yamulttu, hatta yabancı bazı sosyal medya kullanıcıları bu ürünün ‘kurşun durdurduğunu’ dahi iddia etti.
İşte karşınızda Prens Rupert Damlası…
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Hidrolik presi eğip bükmeyi başaran Prens Rupert Damlası, eşsiz fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Hidrolik presi bile yamultan bir cam damlası olan Prens Rupert’in Damlası, sıvı camın soğuk suya damlatılmasıyla oluşur.
Bu işlem sırasında cam hızlı bir şekilde soğur ve eşsiz bir iç gerilim dengesiyle dayanıklı bir yapı kazanır.
Ampul Kısmı: Damlanın kalın ucu son derece dayanıklıdır ve çekiçle vurulsa bile kolayca kırılmaz.
Kuyruk Kısmı: İnce kuyruk kısmı ise aşırı hassastır. Bu kısım kırıldığında, damla tamamen parçalanarak cam tozuna dönüşür.
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Bu özellikler, damlanın üretim sürecinde oluşan iç gerilimlerden kaynaklanır. İç kısımdaki sıkışma kuvvetleri ve dış kısımdaki gerilme kuvvetleri, ampul kısmını dayanıklı, kuyruk kısmını ise kırılgan hale getirir.
Prens Rupert’in Damlası, 17. yüzyılda Almanya Prensi Rupert of the Rhine tarafından Avrupa’da tanıtılmıştır. Bu cam damlalar, o dönemde bilim insanları ve meraklılar arasında büyük ilgi görmüştür. Prens Rupert, bu damlaları hem bilimsel bir merak unsuru hem de eğlenceli bir gösteri malzemesi olarak kullanmıştır.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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