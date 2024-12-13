Sosyal Medyanın konuştuğu Ürün: Prens Rupert Damlası! Pres Makinasını Yamulttu, Kurşunu Durdurdu!

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir video herkesi hayrete düşürdü. Bugüne kadar birçoğunuzun karşısına pres makinasında ezilen ve parçalanan ürünlerin videoları çıkmıştır. Ancak öyle bir ürün ortaya çıktı ki pres makinasını yamulttu, hatta yabancı bazı sosyal medya kullanıcıları bu ürünün ‘kurşun durdurduğunu’ dahi iddia etti.

İşte karşınızda Prens Rupert Damlası…