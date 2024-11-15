Sosyal Medyanın Eskilerinden: En Fazla Facebook Kullanıcısı Olan 12 Ülke
Sosyal Medyanın Eskilerinden: En Fazla Facebook Kullanıcısı Olan 12 Ülke
Facebook, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Sosyal medyanın en eski ve yaygın platformlarından biri olan Facebook hem bilgi paylaşımı hem de eğlencenin yeri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin hep beraber en fazla Facebook kullanıcısına sahip ülkelere bakalım!
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1. Hindistan
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2. Amerika Birleşik Devletleri
3. Endonezya
4. Brezilya
5. Meksika
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6. Filipinler
7. Vietnam
8. Tayland
9. Mısır
10. Pakistan
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