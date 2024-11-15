onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sosyal Medyanın Eskilerinden: En Fazla Facebook Kullanıcısı Olan 12 Ülke

etiket Sosyal Medyanın Eskilerinden: En Fazla Facebook Kullanıcısı Olan 12 Ülke

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 14:01

Facebook, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Sosyal medyanın en eski ve yaygın platformlarından biri olan Facebook hem bilgi paylaşımı hem de eğlencenin yeri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin hep beraber en fazla Facebook kullanıcısına sahip ülkelere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hindistan

Dünya genelinde Facebook'un en büyük pazarlarından biri Hindistan'dır. Ülkenin genç nüfusu sayesinde Facebook Hindistan'da hızla büyümüştür. Birincil iletişim ve eğlence aracı olarak kullanılıyor. 400 milyonu aşkın kullanıcı Facebook'ta kendini gösteriyor!

2. Amerika Birleşik Devletleri

Facebook'un doğduğu yer... Birçok Amerikalı için sosyal bağlantılar, iş dünyası ve haber takibi için kullanılan Facebook'u kullanan sayısı 240 milyonu aşıyor. Reklam ve işletme için kullanılan Facebook, büyük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

3. Endonezya

Özellikle gençlerin günlük yaşamlarını paylaştıkları, arkadaşların iletişim kurdukları ve eğlenceli içeriklerin çekildiği bu platform Endonezya'da oldukça popüler. 190 milyonu aşan kullanıcısı ile üçüncü sırada yer alıyor.

4. Brezilya

Güney Amerika'nın en büyük Facebook kullanıcı sayısına sahip ülkesi Brezilya'dır. Toplumsal olayları takip etmek ve eğlence amaçlı kullanılan platformu Brezilya'da 150 milyon kişi kullanıyor. Ülkenin geniş dijital ekosistemi, sosyal medyayı kültürel bir fenomen haline gelmiştir.

5. Meksika

Latin Amerika'da Facebook'un en aktif olduğu ülkelerden biri Meksika'dır. Genç nüfus, arkadaşlarıyla iletişim kurmak, haberleri takip etmek ve yerel etkinliklerden haberdar olmak için kullanıyor. Meksika'da 95 milyonu aşkın kişi Facebook kullanıcısı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Filipinler

Filipinler, Facebook'un Asya'da en popüler olduğu ülkedir. Facebook haberleşme ve sosyal etkileşimde çok önemli bir rol oynuyor. Mobil internet kullanımının yaygın olduğu Filipinler'de Facebook günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. 82 milyon kişiyi aşkın kişi Facebook kullanıyor!

7. Vietnam

Hem bireysel kullanıcılar hem de küçük işletmeler için önemli bir platform olan Facebook, Vietnam'da çokça kullanılıyor. Halk, Facebook'u iletişim, eğlence ve e-ticaret için kullanılıyor. Gençlerin sosyal medya bağımlılığı ile birlikte Facebook kullanımı artmıştır. Vietnam'da 70 milyonu aşkın kişi Facebook'u kullanıyor.

8. Tayland

Tayland'da Facebook, sosyal medya platformları arasında lider konumdadır. Kullanıcılar, arkadaşlarıyla iletişim kurmak, fotoğraf ve video paylaşmak için platformu aktif bir şekilde kullanır. Dijital pazarlama aracı olarak da bolca kullanılır. Tayland'da 55 milyonu aşkın kişi Facebook kullanıyor.

9. Mısır

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Facebook yaygın olarak kullanılıyor. Mısır'da Facebook, sosyal ve siyasi konuların tartışıldığı bir platform haine gelmiştir. Bilgi paylaşımı ve sosyal etkinlikler için çok fazla kullanılıyor. 50 milyonu aşkın kullanıcısı var.

10. Pakistan

Pakistan, sosyal medya kullanımında hızlı bir büyüme gösteren ülkelerden biridir. Facebook, özellikle gençler ve iş dünyası için önemli bir iletişim aracıdır. Yerel haberleri ve topluluk etkinliklerini takip etmek için sıkça kulanırılır. Pakistan'da 49 milyonu aşkın kullanıcı vardır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bangladeş

Bangladeş'te Facebook, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Genç nüfus, arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve eğlenceli içeriklere ulaşmak için platformu aktif bir şekilde kullanıyor. 47 milyonu aşkın kişinin Facebook'u kullandığı görülüyor.

12. Türkiye

Türkiye'de Facebook, hala en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'de insanlar Facebook'u haberleri takip etmek, gruplar halinde etkinlikler organize etmek ve kişisel içeriklerini paylaşmak için kullanıyor. Türkiye'de Facebook'da 46 milyonu aşkın kullanıcısı var.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın