Sosyal Medya’da Viral Olan Hangi Yemeği Denemelisin?
Sosyal Medya’da Viral Olan Hangi Yemeği Denemelisin?
Sosyal medyada birden bire ortaya bir tarif düşer ve herkes yapmaya başlar. Bazı tarifler öyle lezzetlidir ki küçücük telefonlarımızın ekranından izlediğimizde hiç yememiş olsak bile canımız çeker ve malzemeleri alıp hemen tarifi denemek isteriz. İşte bu testin sonunda da hangi viral tarifi denemen gerektiğini sana söyleyeceğiz.
Testi mutfaktayken çöz ve sonuç ne olursa olsun yemeği yapmayı unutma!
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1. Haydi başlayalım! Sosyal medya ile aran nasıl?
2. Üyelik oluşturduğun ilk sosyal medya uygulaması hangisiydi diye sorsak?
3. Peki molalarında sosyal medya hesaplarından hangisini ilk olarak kontrol ediyorsun?
4. Damak zevkinin dışına çıkmayı sever misin?
5. Günün herhangi bir öğününde internetten gördüğün bir yemeği tükettin mi?
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6. Şunu merak ettik: Yemeklerde en çok kullandığın baharat bunlardan hangisi?
7. Az kaldı! Şunlardan birini seç bakalım.
8. Son soruya geldik! Yemeklerde seçici biri misin?
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