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Sosyal Medya’da Viral Olan Hangi Yemeği Denemelisin?

etiket Sosyal Medya’da Viral Olan Hangi Yemeği Denemelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 19:01

Sosyal medyada birden bire ortaya bir tarif düşer ve herkes yapmaya başlar. Bazı tarifler öyle lezzetlidir ki küçücük telefonlarımızın ekranından izlediğimizde hiç yememiş olsak bile canımız çeker ve malzemeleri alıp hemen tarifi denemek isteriz. İşte bu testin sonunda da hangi viral tarifi denemen gerektiğini sana söyleyeceğiz.

Testi mutfaktayken çöz ve sonuç ne olursa olsun yemeği yapmayı unutma!

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1. Haydi başlayalım! Sosyal medya ile aran nasıl?

2. Üyelik oluşturduğun ilk sosyal medya uygulaması hangisiydi diye sorsak?

3. Peki molalarında sosyal medya hesaplarından hangisini ilk olarak kontrol ediyorsun?

4. Damak zevkinin dışına çıkmayı sever misin?

5. Günün herhangi bir öğününde internetten gördüğün bir yemeği tükettin mi?

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6. Şunu merak ettik: Yemeklerde en çok kullandığın baharat bunlardan hangisi?

7. Az kaldı! Şunlardan birini seç bakalım.

8. Son soruya geldik! Yemeklerde seçici biri misin?

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Tortilla Wrap!

TikTok'ta geçtiğimiz senelerde meşhur olan ve herkesin gözdesi haline gelen Tortilla Wrap; tortilla ekmeğinin ortasından tek bir kenarına çizik atılarak kesilir, istediğin malzemeler ekmeği dört eşit üçgene bölmüş gibi dört kenarına dizilir ve görselde görüldüğü gibi katlanır. İster tavada ısıtıp tüket, ister ekmeği katladıktan sonra hemen yemeye başla. Herhangi bir malzeme kısıtı yok, yaratıcılığını konuşturabilirsin!

Onion Wrapped Burger!

Onion Wrapped Burger!

Geçtiğimiz haftalarda TikTok'ta ünlenen ve herkesin denemek için can attığı Onion Wrapped Burger'ı denemelisin! Yüksek protein, az karbonhidrat ve maksimum lezzet sunan bu hamburgerin normal hamburgerlerden farkı, dışında ekmek yerine karamelize halka soğanın olması ve köftelerin arasında cheddar peynirin bulunması. Ketçap, mayonez, sirke, hardal, turşu, soğan ve turşu suyundan oluşan sosu ile bu hamburgere can veriyor!

3 Malzemeli Fettucine Alfredo!

3 Malzemeli Fettucine Alfredo!

Bir İtalyan klasiği olan Fettucine Alfredo, bu sefer sadece üç malzeme ile yapılıyor. Malzemeler ise oldukça basit: Fettucine, tuzlu tereyağı ve Parmigiano peyniri. Tabii peynir opsiyonel, istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Burada tereyağının tuzlu olması oldukça önemli çünkü sadece üç malzeme ile yapıldığı için makarnaya lezzet veren şey tereyağı oluyor. Makarnayı haşlıyoruz ve suyundan bir bardak ayırıyoruz. Tereyağını erittikten sonra süzdüğümüz makarna ile karıştırıp üzerine istediğimiz peyniri rendeliyoruz. İşte bu kadar!

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