Soruşturma Dosyasına “Ben Narin” Mesajı da Girdi: Narin Güran Aranırken Babasına Mesaj Atılmış!
Soruşturma Dosyasına “Ben Narin” Mesajı da Girdi: Narin Güran Aranırken Babasına Mesaj Atılmış!
Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın dava dosyasına yeni bir bilgi eklendi. Bu bilgi, Narin'in bulunması için yapılan aramalar sırasında Iğdır'dan gönderilen ve üzerinde 'Ben Narin' yazan bir mesajla ilgili.
Ferit Aslan’ın özel haberinin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin’in soruşturması devam ederken dava dosyasına giren bir mesaj ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferit Aslan’ın özel haberine göre; Narin’in babası Arif Güran’ın telefonuna Narin’in arandığı tarih olan 26 Ağustos’ta “Ben Narin” yazılı bir mesaj geldi. Jandarma ekipleri işlem başlattı ve numaranın sahibi hemen tespit edili.
Mesajı Iğdır’da yaşayan G.E. isimli bir kadının attığı tespit edildi.
Ev hanımı olan ve hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli olay kaydı bulunan kadın hakkında Arif Güran şikayet haklı saklı kalmak kaydıyla bahse konu mesajı atan kadından şu an için şikayetçi olmadığını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın