Soruşturma Dosyasına “Ben Narin” Mesajı da Girdi: Narin Güran Aranırken Babasına Mesaj Atılmış!

Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın dava dosyasına yeni bir bilgi eklendi. Bu bilgi, Narin'in bulunması için yapılan aramalar sırasında Iğdır'dan gönderilen ve üzerinde 'Ben Narin' yazan bir mesajla ilgili.

Ferit Aslan’ın özel haberinin detayları…