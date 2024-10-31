İzmirli İş İnsanının Reddettiği Kızı, 300 Milyonluk Servetin Ortağı Oldu
İzmirli İş İnsanının Reddettiği Kızı, 300 Milyonluk Servetin Ortağı Oldu
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İzmirli, evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun 10 yıl önce birlikte olduğu kişiden 2015 yılında bir çocuğu daha oldu. Yıllar sonra bu çocuk ile biraraya gelen Bekiroğlu, küçük çocuğu nüfusuna almayı reddetti. Karşı dava açıldı, yapılan DNA testi sonucu, kızı 300 milyonluk servete ortak etti.
Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberinin detayları…
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İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce ev kadını N.A.'yla (40) birliktelik yaşadı.
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İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bekiroğlu öz kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. babalık davası açtı.
İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.
İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi
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