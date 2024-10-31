İzmirli İş İnsanının Reddettiği Kızı, 300 Milyonluk Servetin Ortağı Oldu

Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.

Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

Bu tutar babalık davalarında bugüne kadar açılsın en büyük tutar.