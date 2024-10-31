Emeklilik Yaşı Değişecek mi? Emeklilik Yaşı Değişimi İçin İlk Resmi Sinyal Geldi: Kaç Yaşında Emekli Olacağım?
Emeklilik Yaşı Değişecek mi? Emeklilik Yaşı Değişimi İçin İlk Resmi Sinyal Geldi: Kaç Yaşında Emekli Olacağım?
Çalışma hayatına atılan herkesin aklında bir emeklilik hayali bulunurken, emeklilik yaşının artacağına dair iddialar gündemden düşmüyor. 'Emeklilik yaşı yükseliyor mu? Emeklilik yaşı ne olacak?' şeklindeki sorular, milyonlarca çalışanın kafasını kurcalarken, emeklilik yaşında bir değişiklik olabileceğine dair ilk resmi işaretler ortaya çıkmaya başladı.
Yaşam süresinin arttığına yönelik tespitlerle birlikte, emeklilik yaşının da önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.
İşte 'ben ne zaman emekli olacağım' cümlesinin hayalleriyle yaşayanlar için emeklilik yaşı detayları...
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Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programında yer alan bir detay dikkat çekti.
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Söz konusu programa göre sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gelecek yıl emeklilik yaşı gözden geçirilecek.
Programda, “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünün “politika ve tedbirler” başlığı altında, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Yaşam süresinin arttığına yönelik tespitlerle birlikte, emeklilik yaşının da önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.
Türkiye’de emekli yaşının 65 olarak yeniden belirlendiği 2000’li yıllarda ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanırken; son çalışmalarda bu yaşın arttığı görülmüştü.
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TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplam 77.3 yıl. Bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda 80 yıl olarak hesaplanıyor.
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