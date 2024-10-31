Emeklilik Yaşı Değişecek mi? Emeklilik Yaşı Değişimi İçin İlk Resmi Sinyal Geldi: Kaç Yaşında Emekli Olacağım?

Çalışma hayatına atılan herkesin aklında bir emeklilik hayali bulunurken, emeklilik yaşının artacağına dair iddialar gündemden düşmüyor. 'Emeklilik yaşı yükseliyor mu? Emeklilik yaşı ne olacak?' şeklindeki sorular, milyonlarca çalışanın kafasını kurcalarken, emeklilik yaşında bir değişiklik olabileceğine dair ilk resmi işaretler ortaya çıkmaya başladı.

Yaşam süresinin arttığına yönelik tespitlerle birlikte, emeklilik yaşının da önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.

İşte 'ben ne zaman emekli olacağım' cümlesinin hayalleriyle yaşayanlar için emeklilik yaşı detayları...