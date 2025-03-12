Sorunlarımızla Yüzleşelim: Zorlayıcı Olaylarla Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak 10 Etkili Yöntem
Sorunlarımızla Yüzleşelim: Zorlayıcı Olaylarla Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak 10 Etkili Yöntem
Hayatta karşılaştığınız bazı olaylar, dönüm noktanız olabilir ve ardından size duygusal olarak büyük yükler bırakabilir. Travma sonrası hissettikleriniz başa çıkması güç gibi görünse de hepsinden daha güçlü olduğunuzu hep hatırlayın!
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1. Yaşadığınız durumu kabul edin.
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2. Sevdiklerinizin yanınızda olmasına izin verin.
3. Sürekli bu durumdan bahsetmek psikolojinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
4. Günlük rutininize devam edin.
5. Profesyonel bir destek yardımcı olabilir.
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6. Sevdiğiniz aktiviteleri yapmaya devam edin.
7. Her yeni gün, yeni bir başlangıçtır.
8. Olumlu düşünmeye başlayın.
9. Önce kendinize küçük hedefler koyun.
10. Kendinize karşı nazik olun.
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