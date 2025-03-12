Sorunlarımızla Yüzleşelim: Zorlayıcı Olaylarla Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak 10 Etkili Yöntem

Zorlayıcı olaylar sonrası yaşadığınız duygularla başa çıkmanın ilk adımı onu kabul etmektir. Bu durum asla bir zayıflık değil, aksine kabul ederek ne kadar güçlü olduğunuzu keşfetmenizin bir yoludur. İyileşeceğinize inanın.