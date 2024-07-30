Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Tespitleri Paylaşan Kişiler
Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Tespitleri Paylaşan Kişiler
Bazen çok haklı olduğumuzu düşündüğümüz fikirler vardır. Ancak bunları ifade etmeye ortam olmaz. Tabii bu ortamı X sağlıyor ve insanlar tespitlerini teker teker diziyor.
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Paylaşım da şu şekildeydi.
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Pek çok fikir geldi.
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