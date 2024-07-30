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Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Tespitleri Paylaşan Kişiler

Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Tespitleri Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.07.2024 - 11:06

Bazen çok haklı olduğumuzu düşündüğümüz fikirler vardır. Ancak bunları ifade etmeye ortam olmaz. Tabii bu ortamı X sağlıyor ve insanlar tespitlerini teker teker diziyor.

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