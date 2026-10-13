Sonsuz Kart Limitin Olsa Nasıl Kullanırdın?

Sonsuz limitin olsa sadece kendin için harcamazdın. Ailene güzel hediyeler almak, arkadaşlarını yemeğe götürmek seni çok mutlu ederdi. Hatta birinin uzun zamandır istediği bir şeyi onun haberi olmadan almak gibi jestler bile yapardın. Senin için sınırsız kartın en güzel tarafı, “Bunu senin için aldım.” diyebilmek olurdu.