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Sonsuz Kart Limitin Olsa Nasıl Kullanırdın?

etiket Sonsuz Kart Limitin Olsa Nasıl Kullanırdın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
13.10.2026 - 16:01
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Kredi kartının limiti sonsuz ve harcadığın parayı dert etmen gerekmiyor... Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Peki günlük hayattaki para alışkanlıkların böyle bir durumda nasıl değişirdi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Maaşının yattığı gün ilk ne yaparsın?

2. Öncelikle söyle bakalım, en çok neye para harcarsın?

3. Sence hangisi boş yere para harcamak?

4. Hangisine para vermek sana daha mantıklı geliyor?

5. İndirim görünce ne yaparsın?

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6. Bir arkadaşın senden borç istedi. Tepkin ne olur?

7. Para harcarken hangisi seni daha çok mutlu eder?

8. Pahalı bir şey alacağın zaman önce neye bakarsın?

Lüksün sınırlarını zorlardın!

Sen, günlük hayatta da kaliteli ve konforlu şeylere para harcamayı seviyorsun. Sonsuz kart limitin olsa bu alışkanlığın iyice büyürdü. En iyi restoranlar, kaliteli eşyalar, şık kıyafetler ve konforlu bir yaşam için kartını sonuna kadar kullanırdın. Fiyat etiketine bakma alışkanlığın hiç olmazdı. Sonsuz limit seni tam anlamıyla lüks bir hayata ışınlardı!

Dünyayı gezmek için kullanırdın.

Senin için para harcamanın en güzel tarafı yeni deneyimler yaşamak, farklı yerler keşfetmek... Bu yüzden sonsuz limitli kartın olsa paranı alışverişe harcamak yerine dünyayı gezerdin. Uçak biletleri, güzel oteller, konserler, festivaller ve unutulmaz seyahatler... Biriktirdiğin şey pahalı eşyalar değil, yıllar sonra anlatacağın anılar olurdu.

Evini teknolojik ürünlerle donatırdın.

Senin için sonsuz kart limiti, uzun zamandır gözüne kestirdiğin her şeyi alabilmek demek! Yeni telefonlar, bilgisayarlar, kulaklıklar derken alışveriş sepetinde bekleyen ne varsa birer birer alırdın. Evindeki en ufak teknolojik eşya bile en son çıkan model olurdu. En yenisini alsan bile, farklı şeylere bakmaya devam ederdin. Teknoloji senin ilgi alanınsa, bunu çok net gösterirdin.

Sevdiklerini şımartırdın.

Sonsuz limitin olsa sadece kendin için harcamazdın. Ailene güzel hediyeler almak, arkadaşlarını yemeğe götürmek seni çok mutlu ederdi. Hatta birinin uzun zamandır istediği bir şeyi onun haberi olmadan almak gibi jestler bile yapardın. Senin için sınırsız kartın en güzel tarafı, “Bunu senin için aldım.” diyebilmek olurdu.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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