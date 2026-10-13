Sonsuz Kart Limitin Olsa Nasıl Kullanırdın?
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Kredi kartının limiti sonsuz ve harcadığın parayı dert etmen gerekmiyor... Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Peki günlük hayattaki para alışkanlıkların böyle bir durumda nasıl değişirdi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Maaşının yattığı gün ilk ne yaparsın?
2. Öncelikle söyle bakalım, en çok neye para harcarsın?
3. Sence hangisi boş yere para harcamak?
4. Hangisine para vermek sana daha mantıklı geliyor?
5. İndirim görünce ne yaparsın?
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6. Bir arkadaşın senden borç istedi. Tepkin ne olur?
7. Para harcarken hangisi seni daha çok mutlu eder?
8. Pahalı bir şey alacağın zaman önce neye bakarsın?
Lüksün sınırlarını zorlardın!
Dünyayı gezmek için kullanırdın.
Evini teknolojik ürünlerle donatırdın.
Sevdiklerini şımartırdın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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