Sönmeye Yakın Alevi Harlamak Mümkün: Uzun Süreli İlişkilerde Tutkunuzu Canlandıracak 10 Şey
Sönmeye Yakın Alevi Harlamak Mümkün: Uzun Süreli İlişkilerde Tutkunuzu Canlandıracak 10 Şey
Uzun süreli ilişkilerde tutkunun zamanla azalması normal bir süreç olarak görülebilir ancak bu önemli bir konudur ve hemen müdahale etmeniz ilişkiniz açısından da oldukça önemlidir.
İşte size verebileceğimiz birkaç tavsiye 👇
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1. Zaman herkesi değiştiriyor...
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2. Ertelediğiniz şeyleri yapmaya başlayın!
3. Tutkunuzu azaltan şeyleri konuşun.
4. Düzelebileceğine inanın!
5. Dokunmanın gücünü kullanın.
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