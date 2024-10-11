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Sönmeye Yakın Alevi Harlamak Mümkün: Uzun Süreli İlişkilerde Tutkunuzu Canlandıracak 10 Şey

etiket Sönmeye Yakın Alevi Harlamak Mümkün: Uzun Süreli İlişkilerde Tutkunuzu Canlandıracak 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 23:46

Uzun süreli ilişkilerde tutkunun zamanla azalması normal bir süreç olarak görülebilir ancak bu önemli bir konudur ve hemen müdahale etmeniz ilişkiniz açısından da oldukça önemlidir.

İşte size verebileceğimiz birkaç tavsiye 👇

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1. Zaman herkesi değiştiriyor...

Uzun süreli ilişkilerde zaman geçtikçe karşınızdaki insanın huylarının değişebileceğini, eskiden sevdiği rutinlerin daha farklı bir hale geleceğini unutmayın. Bu değişimi gözlemleyin ve partnerinizin isteklerine göre hareket edin.

2. Ertelediğiniz şeyleri yapmaya başlayın!

Bir ilişkide alev söndüğünde ve tutku azaldığında iki kişi de çabalamalıdır. Birlikte uzun zamandır konuştuğunuz ama bir türlü fırsat bulamadığınız bir etkinliğe zaman ayırın. Sizi oldukça canlandıracak.

3. Tutkunuzu azaltan şeyleri konuşun.

İlişkinizde sizin isteğinizi azaltan noktaları mutlaka konuşmalısınız ki partneriniz de bu sorunları çözmek için uğraşsın... Bu tür zamanlarda ilişkinizi kurtarmak için bol bol konuşmalı ve uygulamaya geçmelisiniz.

4. Düzelebileceğine inanın!

Öyle bir evredesiniz ki ya bu ilişki tamamen bitecek ya da çok güçlü bir şekilde ayağa kalkacak. En önemlisi de birbirinize inanabilmek... Partnerinizle geçirdiğiniz güzel zamanları hep hatırlayın.

5. Dokunmanın gücünü kullanın.

Partnerinize temas etmek, sevginizi göstermenin en güzel yollarından bir tanesidir. Fiziksel temas, bağınızı kuvvetlendirir. Sarılmak, el ele tutuşmak, masaj yapmak gibi basit dokunuşlar sizi birbirinize bağlar.

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6. Küçük jestlerle romantizmi canlandırın.

Küçük jestler aranızdaki romantizmi canlandırır. Artan tutku seviyesi de ilişkinize oldukça olumlu yansır. Sabahları not bırakmak, iş yerine çiçek göndermek ya da birlikte izlemek için film seçmek küçük ama etkili jestlerdendir.

7. Cinsel yaşamınıza özen gösterin.

Cinsel yakınlık, uzun süreli ilişkilerde tutkunun devamı için oldukça önemlidir. Bu konuda partnerinizle açık bir iletişim kurun ve karşılıklı olarak birbirinizin isteklerine saygı duyun.

8. Kendinize ait bir alanınız olsun.

Kendi ilgi alanlarınıza ve hobilerinize zaman ayırmak, bireysel mutluluğunuzu arttırır ve bu da ilişkinize olumlu olarak yansır. Partnerinizin de kendisine zaman ayırmasına izin verin...

9. Birbirinize geri bildirimlerde bulunun.

İlişkinizdeki olumlu ve olumsuz durumlar hakkında geri bildirimde bulunun ve partnerinizden geri bildirim alın. Bu sayede her şeyi anında konuşmuş ve hiçbir pürüzü atlamamış olursunuz.

10. Geleceğiniz hakkında konuşun.

Gelecek için hayallerinizi ve isteklerinizi paylaşmak, partnerinize ondan ne beklediğiniz konusunda da yardımcı olur. Bu planlar arasında evlilik, çocuk, kariyer gibi önemli noktalar olabilir.

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