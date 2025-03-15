Son Zamanlarda Stres Yaşayan Sevdiklerimize Yardımcı Olabilmek İçin Yapabileceğimiz 11 Şey

Hayat her geçen gün daha hızlı bir hâl alırken, hepimiz zaman zaman stresin altında eziliyor gibi hissediyoruz. Ancak bu durum sadece bizlerle sınırlı değil; sevdiklerimiz de aynı mücadeleyi veriyor olabilir.

İşte tam bu noktada, onların yanında olmak ve yaşadıkları zorlukları bir nebze hafifletmek bizim elimizde. 'Ne yapabilirim ki?' diye düşünüyorsanız, işte sevdiklerinize destek olmanın yolları: