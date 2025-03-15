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Son Zamanlarda Stres Yaşayan Sevdiklerimize Yardımcı Olabilmek İçin Yapabileceğimiz 11 Şey

etiket Son Zamanlarda Stres Yaşayan Sevdiklerimize Yardımcı Olabilmek İçin Yapabileceğimiz 11 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 16:01

Hayat her geçen gün daha hızlı bir hâl alırken, hepimiz zaman zaman stresin altında eziliyor gibi hissediyoruz. Ancak bu durum sadece bizlerle sınırlı değil; sevdiklerimiz de aynı mücadeleyi veriyor olabilir. 

İşte tam bu noktada, onların yanında olmak ve yaşadıkları zorlukları bir nebze hafifletmek bizim elimizde. 'Ne yapabilirim ki?' diye düşünüyorsanız, işte sevdiklerinize destek olmanın yolları:

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1. Onları dinleyin, gerçekten dinleyin.

Sevdiklerinizin stres altında olduğu bir dönemde belki de en çok ihtiyaç duydukları şey, birinin onları gerçekten anlaması. Bu yüzden, 'Nasılsın?' gibi klasik bir soruyla yetinmeyin. Göz teması kurarak, yargılamadan ve çözüm sunmaya çalışmadan dinleyin. Bazen sadece içlerini dökmek bile onların yükünü hafifletebilir.

2. Küçük bir sürpriz yapın!

Zor zamanlar geçiren birine değerli olduğunu hissettirmek sandığınızdan daha kolay. Büyük jestlere gerek yok; sevdiği çikolatayı alıp masasına bırakmak, güzel bir not yazmak ya da birlikte uzun zamandır gitmek istediği bir yere davet etmek yeter. Küçük ama anlamlı bu sürprizler içlerini ısıtıp, yüzlerinde bir tebessüm yaratabilir.

3. Birlikte doğada zaman geçirin.

Doğa, ruh halini hafifletmek için birebir! Temiz hava, kuş sesleri ve yeşil bir manzara iyi gelebilir. 'Hadi biraz yürüyüş yapalım' deyip onları parka ya da sahile götürebilirsiniz. Belki bir piknik planlayarak günü daha özel hâle de getirebilirsiniz.

4. Hobilerini destekleyin.

Sevdiklerinizin stresle baş etmesine yardımcı olmak istiyorsanız, onların keyif aldığı şeylere zaman ayırmalarını teşvik edin. Örneğin, bir enstrüman mı çalıyorlar? Yeni bir nota kitabı hediye edebilirsiniz. Resim yapmayı mı seviyorlar? Birlikte bir resim malzemeleri mağazasına uğrayabilirsiniz. Hobiler, insanlara kendini ifade etme ve rahatlama alanı sunar.

5. Güzel anıları hatırlatın.

Geçmişteki mutlu anılar zor zamanlarda motivasyon kaynağı olabilir. Eski fotoğraf albümlerini karıştırabilir, eski videoları izleyebilir ya da 'Hatırlıyor musun, o gün ne kadar eğlenmiştik?' diyerek sohbet başlatabilirsiniz. Bu anılar hem bağlarınızı güçlendirir hem de bir umut olabilir.

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6. Fiziksel teması unutmayın!

Bilimsel araştırmalar, fiziksel temasın stres seviyelerini azalttığını gösteriyor. Bir sarılma, omuzlarına dokunma veya elini tutma gibi basit eylemler bile stresli birine büyük bir rahatlık sağlayabilir.

7. Günlük yaşamlarını kolaylaştırın.

Stres, biriken sorumluluklarla daha da yoğunlaşabilir. Bu noktada, sevdiklerinizin yükünü hafifletmek için küçük jestler yapabilirsiniz. 'Bugün senin yerine market alışverişini halledebilirim' ya da 'Çocukları ben okula bırakırım' gibi teklifler, onların bir an olsun rahatlamasına yardımcı olur. Küçük bir destek bile büyük bir fark yaratabilir.

8. Onlara güven verin.

Hayatta herkesin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri güvendir. Stres altındaki birine, 'Her şey yoluna girecek, ben buradayım' demek bazen dünyaları verir. Onlara inandığınızı ve destek olmaya hazır olduğunuzu hissettirin.

9. Onlara alan tanıyın.

Bazı insanlar, stresle başa çıkmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyar. Onlara bu alanı sağlamak ve yalnızca ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacağınızı hissettirmek, önemli bir destek.

10. Sağlıklı alışkanlıklar teşvik edin.

Stres genellikle sağlıksız alışkanlıkları tetikleyebilir. Onları sağlıklı yemekler yemeye, düzenli egzersiz yapmaya veya yeterince uyumaya teşvik edebilirsiniz. Örneğin, sağlıklı bir yemek hazırlayıp birlikte yiyebilir ya da bir spor etkinliğine katılabilirsiniz.

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11. Profesyonel yardımı önerin.

Eğer stres ciddi bir boyuta ulaştıysa, profesyonel destek almayı önerebilirsiniz. Bir ruh sağlığı uzmanı ile konuşmak, stresle başa çıkmak için etkili bir yol olabilir.

Stresle başa çıkmanın yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!

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Ecem Bekar
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