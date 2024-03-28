Son Dönemde Popülerliği Artan CGI Reklamlarını Etkili Şekilde Kullanan 10 Şirket

Nike'ın NFL oyuncusu Colin Kaepernick avatarını kullanarak hazırladığı bu CGI reklamı birçok açıdan hem eleştirilerin odağında hem de alanının en güçlü örneklerinden biri. Çünkü sadece teknolojiden en iyi şekilde faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda hem duygusal bir hikaye anlatıyor hem de siyasi görüşü sebebiyle bilinçli şekilde kariyerine devam etmesi önlenen bir sporcu üzerinden kendi bakış açısını yansıtıyor. Az lafla çok şey söyleyen reklamlardan biri olarak öne çıkan 'Dream Crazy' reklamı, yayınlandığı ilk günden beri büyük ses getiren projeler arasında.