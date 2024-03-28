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Son Dönemde Popülerliği Artan CGI Reklamlarını Etkili Şekilde Kullanan 10 Şirket

etiket Son Dönemde Popülerliği Artan CGI Reklamlarını Etkili Şekilde Kullanan 10 Şirket

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 14:01

Son yıllarda, CGI (Bilgisayar Üretimi Görüntü) reklamların popülerliği artıyor. Gerçekçi ve etkileyici görseller sunan CGI, markaların hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca zamandan ve emekten tasarruf sağladığından iş yükünü hafifletiyor.

Bu yazıda, CGI reklamları son derece etkili şekilde kullanan, ilham verici10 firmaya göz atacağız.

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1. Coca Cola

Coca-Cola, CGI teknolojisinden faydalanarak sayısız reklam projesi üretiyor olsa da bugüne kadar adından en çok bahsettiren reklam filmi 'Real Magic' projesi. Teknolojiyi kullanırken kitle ile duygusal bağ kurmaya çalışan bu reklam filmi, karakterler üzerinden belirli bir hikaye anlatarak izleyicileri etkilemeyi başarmış durumda. Bu nedenle de CGI kategorisinin en unutulmaz ve etkileyici projelerinden biri olarak geçiyor.

2. Victoria Beckham

3. Derby

4. Samsung

5. Nike

Nike'ın NFL oyuncusu Colin Kaepernick avatarını kullanarak hazırladığı bu CGI reklamı birçok açıdan hem eleştirilerin odağında hem de alanının en güçlü örneklerinden biri. Çünkü sadece teknolojiden en iyi şekilde faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda hem duygusal bir hikaye anlatıyor hem de siyasi görüşü sebebiyle bilinçli şekilde kariyerine devam etmesi önlenen bir sporcu üzerinden kendi bakış açısını yansıtıyor. Az lafla çok şey söyleyen reklamlardan biri olarak öne çıkan 'Dream Crazy' reklamı, yayınlandığı ilk günden beri büyük ses getiren projeler arasında.

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6. Adidas

7. Nescafe

7. Nescafe

Adidas gibi Nescafe de kullanıcının zihnine damga vurmak için İstanbul Boğazı'na gerçekliği kıran bir bilgisayar destekli görüntü yansıtmayı tercih eden markalardan. Şahit olanlar için anında unutulmaz bir anıya dönüşen bu tür projeler, özellikle ardından getirdiği 'gerçek mi, değil mi' tartışmaları sayesinde markayı trend hale getirme konusunda oldukça başarılı.

8. Tatil Sepeti

9. Apple

Elbette teknoloji denilince sektör devi Apple reklamlarını da atlamamak gerek. Her zaman minimalist ve şık tasarım anlayışı ile öne çıkan marka, CGI teknolojisini kullanırken de bu vizyonundan ödün vermemiş. Airpods Max tanıtımı için özel olarak hazırlanan bu reklam, hem görüntü hem ses kalitesi bakımından ürünün özelliklerini net şekilde vurgularken potansiyel müşterilere bu özgün deneyimin ayrıcalıklarını yansıtmaktan geri kalmıyor.

10. Volvo

CGI reklamlarını başka bir boyuta taşıyan markalardan bir diğeri de Volvo. 'The E.V.A Initiative' olarak adlandırılan bu etkileyici reklam filmi, çarpışma anında yaşananlar üzerinden ilerleyerek elektrikli Volvo araçlarındaki güvenliği ve otonom sürüş teknolojisini tanıtıyor. Sahip olduğu minimal fakat bir o kadar etkileyici tasarım dili ise daha kalıcı, kendi alanında yapılanlardan farklı ve benzersiz olmasını sağlıyor.

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