Son Dakikalarda Attığı Gollerle Fenerbahçe'yi Şampiyonluk Yarışında Tutan Batshuayi Yeni Nöbetçi Golcü Oldu

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan, devre arası transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair birçok iddia atılan Michy Batshuayi son haftalara damga vurdu. Belçikalı forvetin sarı-lacivertli formayla attığı son üç gol, karşılaşmaların uzatma dakikalarında geldi.