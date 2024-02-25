Son Dakikalarda Attığı Gollerle Fenerbahçe'yi Şampiyonluk Yarışında Tutan Batshuayi Yeni Nöbetçi Golcü Oldu
Son Dakikalarda Attığı Gollerle Fenerbahçe'yi Şampiyonluk Yarışında Tutan Batshuayi Yeni Nöbetçi Golcü Oldu
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan, devre arası transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair birçok iddia atılan Michy Batshuayi son haftalara damga vurdu. Belçikalı forvetin sarı-lacivertli formayla attığı son üç gol, karşılaşmaların uzatma dakikalarında geldi.
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Fenerbahçe, ligde son olarak Kasımpaşa'yı konuk etti. Lider Galatasaray'ın iki puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, hata yapmadı.
Rakibini 2-1'lik skorla geçen İsmail Kartal ve öğrencileri, yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde son haftalarda öne çıkan isim, Michy Batshuayi oldu. Genellikle karşılaşmaların son bölümlerinde şans bulan oyuncu bu maçlarda kritik gollere imza attı.
Belçikalı santraforun Süper Lig'de attığı son üç gol, maçların uzatma dakikalarında geldi.
90+4'te Başakşehir'in, 90+5'te Antalyaspor'un ağlarını sarsan Batshuayi, ligdeki son maçta da 90+6'da imzasını attı.
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Bu istatistiğin ardından 30 yaşındaki forvet, Fenerbahçe tarihinin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'e benzetildi.
Semih Şentürk de sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde son dakikalarda sahneye çıkmasıyla taraftarın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.
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