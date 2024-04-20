Son 5 Yılda Televizyon Fiyatları Nasıl Değişti? Yakın Teknolojiye Sahip TV Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!
Son 5 Yılda Televizyon Fiyatları Nasıl Değişti? Yakın Teknolojiye Sahip TV Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!
Her geçen gün ürünlerin fiyatları değişiyor. Elektronik ürünlerin fiyat değişimine yetişmek zaten mümkün değil. 5 yıl öncesiyle bugünün televizyon fiyatlarını karşılaştırdığımızda bakalım ne kadar şaşıracaksınız...
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Televizyon fiyatları da diğer elektronik ürünler gibi yıllar içinde çok değişti. Televizyonun seneler içindeki değişimine önce bir bakalım...
2020 yılından itibaren ise yükseliş başlıyor. Nisan 2020 itibariyle ortalama televizyon fiyatları 2.900 TL civarlarında.
Genel olarak ortalama televizyon fiyatları böyle. Şimdi bir de model model fiyatlar nasıl değişmiş inceleyelim.
LG NanoCell 4K TV ile başlayalım...
İkinci televizyonumuz ise LG OLED55B9PLA.
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Sony KD-55XF9005 Ultra HD modeliyle devam ediyoruz.
Bakacağımız bir başka model ise LG 55SM8600PLA.
Samsung 55Q60R'ün fiyatı 5.800 TL'ymiş.
Son modelimiz ise Philips 55PUS7304. 2019 yılında satışa sunulan bu model şu an satılmıyor.
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