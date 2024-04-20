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Son 5 Yılda Televizyon Fiyatları Nasıl Değişti? Yakın Teknolojiye Sahip TV Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!

etiket Son 5 Yılda Televizyon Fiyatları Nasıl Değişti? Yakın Teknolojiye Sahip TV Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 14:01

Her geçen gün ürünlerin fiyatları değişiyor. Elektronik ürünlerin fiyat değişimine yetişmek zaten mümkün değil. 5 yıl öncesiyle bugünün televizyon fiyatlarını karşılaştırdığımızda bakalım ne kadar şaşıracaksınız...

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Televizyon fiyatları da diğer elektronik ürünler gibi yıllar içinde çok değişti. Televizyonun seneler içindeki değişimine önce bir bakalım...

Ocak 2019 yılında ortalama 2.680 TL olan televizyonlar 2019 yılı boyunca küçük dalgalanmalar haricinde genelde bu fiyatlara satılmış.

2020 yılından itibaren ise yükseliş başlıyor. Nisan 2020 itibariyle ortalama televizyon fiyatları 2.900 TL civarlarında.

Eylül 2020 itibariyle 3.000 bandına çıkan televizyonlar Şubat 2021 tarihinde 5.000'lere çıkmış. Temmuz 2021 yılında ise 6.000 liralara çıkmış.

Genel olarak ortalama televizyon fiyatları böyle. Şimdi bir de model model fiyatlar nasıl değişmiş inceleyelim.

LG NanoCell 4K TV ile başlayalım...

LG NanoCell 4K TV ile başlayalım...

LG NanoCell, 2019 yılında 6.000-7.000 TL aralığında satışa sunulmuş. 

Bu televizyonun şu anki fiyatı 23.999 TL.

İkinci televizyonumuz ise LG OLED55B9PLA.

İkinci televizyonumuz ise LG OLED55B9PLA.

Bu televizyon şu an satışta değil ama çok benzeri LG OLED55C34'ün fiyatına bakabiliriz.

LG OLED55B9PLA'nın fiyatı 9.400 TL'ymiş. Çok benzeri LG OLED55C34'ün şu anki fiyatı ise 58.999 TL.

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Sony KD-55XF9005 Ultra HD modeliyle devam ediyoruz.

Sony KD-55XF9005 Ultra HD modeliyle devam ediyoruz.

2018 yılında çıkan bu modelin fiyatı 8.500 TL'ymiş. Bu modelin satışı şu an yok ama ona çok benzeyen TCL 55C745GTV'nin fiyatına bakabiliriz. TCL'nin modelinin fiyatı şu an 36.999 TL.

Bakacağımız bir başka model ise LG 55SM8600PLA.

Bakacağımız bir başka model ise LG 55SM8600PLA.

Bu modelin fiyatı o zamanlar 6.600 TL'ymiş. Yine bu model satışta değil. Ama onun yerine özellikleri çok benzeyen Grundig 55 GHQ 9500'ün fiyatına bakabiliriz. Bu ürün şu an 32.500 TL'den satılıyor.

Samsung 55Q60R'ün fiyatı 5.800 TL'ymiş.

Samsung 55Q60R'ün fiyatı 5.800 TL'ymiş.

Bu modelin de şu an satışı yok. Ama özellikleri bu modele çok benzeyen bir başka Samsung modeli var. Samsung 55Q60B modeli, 2019 yılındaki modelin özelliklerine çok yakın. Bu modelin şu an fiyatı ise 43.999 TL.

Son modelimiz ise Philips 55PUS7304. 2019 yılında satışa sunulan bu model şu an satılmıyor.

Son modelimiz ise Philips 55PUS7304. 2019 yılında satışa sunulan bu model şu an satılmıyor.

Bu modelin o zaman satış fiyatı 4.900 TL'ymiş. Bunun benzeri olarak Philips 55PUS8508 modeline bakılabilir. Bu model şu an 24.789 TL.

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