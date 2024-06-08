Görüş Bildir
Haberler
Finans
Son 5 Yılda Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İstanbul-Ankara Arası Otobüs ve Tren Fiyatlarının 5 Yıllık Değişimi

etiket Son 5 Yılda Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İstanbul-Ankara Arası Otobüs ve Tren Fiyatlarının 5 Yıllık Değişimi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 14:01

Otobüs ve tren bilet fiyatları çok sık değişiyor. İstanbul'dan Ankara'ya giderken alacağınız biletlerin 5 yıllık değişimini merak ediyor musunuz? Gelin bilet fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul-Ankara arası yolculuk etmek için birkaç alternatifiniz var.

İki şehir arası 445 km. Bu yolu gitmek için otobüs ya da tren tercih edebilirsiniz. Bunların yanında her zaman daha hızlı bir alternatif olan uçağı da seçebilirsiniz. Kendi arabanızla da bu yolculuğu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yolun süresi seçtiğiniz araca göre değişiyor.

İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle gitmeyi düşünüyorsanız bu yolculuğun 6-7 saat sürdüğünü bilmeniz gerek. Trenle gitmek daha avantajlı aslında. Süre sıkıntınız varsa tercih edebileceğiniz yüksek hızlı trenle Ankara'ya seyahat süresi 4 saat 35 dakika.

Tabii ki bilet fiyatları her şey gibi son beş yıldır çok değişti.

Son zamanlarda fiyatı iyice artan biletlerin değişimine gelin birlikte bakalım...

Eğer İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle gitmeyi düşünüyorsanız bilet fiyatları firmadan firmaya değişiyor.

Metro Turizm'den aldığınız biletin fiyatı 450 TL. Peki 2018 yılında bilet alsaydınız bunun fiyatı neydi? O zamanlar Metro'nun bilet fiyatı 65-70 TL'ymiş.

Kamil Koç'tan bilet alacaksanız şu an fiyatı 499 TL. Kamil Koç'un da 5 sene önceki fiyatı 75 TL'ymiş.

Pamukkale'yi tercih edecekseniz cebinizden 500 TL çıkıyor. 5 sene önce ise 75 lira ödemeniz gerekiyormuş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Seyahat firmasının da fiyatları çok değişmiş. Şu an bilet almak istediğinizde fiyatı 350 TL. 5 sene önce ise fiyatı 60 TL'ymiş.

Nilüfer Turizm'in 5 sene önceki fiyatı 60 lira iken şu an fiyatı ise 399 TL. 

Son olarak Ulusoy firmasına da bakalım. 2018 yılında Ulusoy'dan İstanbul-Ankara bileti almak isteseydiniz 65-70 lira cebinizden çıkardı. Şimdi ise 349-399 TL arasında fiyatlar değişiyor.

Otobüs fiyatlarına baktık, şimdi sıra tren biletlerinde.

Şu an yüksek hızlı trene bilet almak isterseniz 430 TL ödemeniz gerekiyor. Tabii bu ekonomi bilet için. Eğer business için bilet alacaksanız bu biletin fiyatı 645 TL. Bu fiyatlar tam bilet fiyatı.

Trenden bilet alacaksanız birçok indirim seçeneği var.

Eğer ekonomi bileti genç veya öğretmen olarak alıyorsanız fiyatı 370 TL oluyor. 65 yaş üstü biri bilet alacaksa bunun fiyatı 215 TL oluyor. 7-12 yaş arası çocuklar için bilet fiyatı ise yine 215 TL.

5 yıl önce ise fiyatlar şöyleymiş:

5 yıl önce ekonomi biletinin fiyatı 71 TL'ymiş. Business biletin fiyatı ise 103 liraymış.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın