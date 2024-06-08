Son 5 Yılda Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İstanbul-Ankara Arası Otobüs ve Tren Fiyatlarının 5 Yıllık Değişimi
Son 5 Yılda Bilet Fiyatları Nasıl Değişti? İstanbul-Ankara Arası Otobüs ve Tren Fiyatlarının 5 Yıllık Değişimi
Otobüs ve tren bilet fiyatları çok sık değişiyor. İstanbul'dan Ankara'ya giderken alacağınız biletlerin 5 yıllık değişimini merak ediyor musunuz? Gelin bilet fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım...
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İstanbul-Ankara arası yolculuk etmek için birkaç alternatifiniz var.
Bu yolun süresi seçtiğiniz araca göre değişiyor.
Tabii ki bilet fiyatları her şey gibi son beş yıldır çok değişti.
Eğer İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle gitmeyi düşünüyorsanız bilet fiyatları firmadan firmaya değişiyor.
Kamil Koç'tan bilet alacaksanız şu an fiyatı 499 TL. Kamil Koç'un da 5 sene önceki fiyatı 75 TL'ymiş.
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