Son 3 Ayda 3. Ölüm Haberi Korkuya Neden Oldu: Yetişkin Filmleri Oyuncusu Sophia Leone Evinde Ölü Bulundu
Son 3 Ayda 3. Ölüm Haberi Korkuya Neden Oldu: Yetişkin Filmleri Oyuncusu Sophia Leone Evinde Ölü Bulundu
Yetişkin filmlerinin tanınan isimlerinden Sophia Leone evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında ölü olarak bulunan 3. yetişkin filmi oyuncusu oldu. Oyuncunun babası yaptığı açıklamada 'Annesi ve ailesi adına, büyük üzüntüyle çok sevdiğimiz Sophia'nın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayım' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yetişkin filmlerinin tanınan oyuncularından Sophia Leone evinde ölü olarak bulundu.
Leone'un ölümünü sonrasında açıklama yapan üvey babası Mike Romero "Annesi ve ailesi adına, büyük üzüntüyle çok sevdiğimiz Sophia'nın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayım. Sophia'nın ani kaybı ailesi ve arkadaşlarını şoke etti" dedi.
Polisin ölümle ilgili soruşturması devam ediyor.
Leone, son 3 ayda hayatını kaybeden üçüncü yetişkin film sektörü oyuncusu oldu. Bu durum sektörde büyük endişe yarattı.
Daha önce Kagney Lee ve Jesse Jane de evinde ölü olarak bulunan oyunculardan olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda