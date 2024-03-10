Son 3 Ayda 3. Ölüm Haberi Korkuya Neden Oldu: Yetişkin Filmleri Oyuncusu Sophia Leone Evinde Ölü Bulundu

Yetişkin filmlerinin tanınan isimlerinden Sophia Leone evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında ölü olarak bulunan 3. yetişkin filmi oyuncusu oldu. Oyuncunun babası yaptığı açıklamada 'Annesi ve ailesi adına, büyük üzüntüyle çok sevdiğimiz Sophia'nın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayım' dedi.