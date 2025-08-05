onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sahte Diplomalı Jennifer Lopez'den İlginç Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sahte Diplomalı Jennifer Lopez'den İlginç Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 19:00

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftanın ikinci günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Biraz da genel kültür...

Biraz da genel kültür...

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Çok kral hareket!

Çok kral hareket!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önemli...

Önemli...
twitter.com

Ağlanacak halimize güldüren paylaşımlar da oldu.

Ağlanacak halimize güldüren paylaşımlar da oldu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın