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Yazın Güneye Akamayanlardan Flört Başlatan Sorulara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yazın Güneye Akamayanlardan Flört Başlatan Sorulara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2025 - 18:34

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yeni moda mı bu?

Yeni moda mı bu?
twitter.com

Ondanmış demek...

Ondanmış demek...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çok doğru!

Çok doğru!
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Bu da doğru!

Bu da doğru!
twitter.com

Bilimsel açıklaması olmalı.

Bilimsel açıklaması olmalı.
twitter.com

O da bir yetenek!

O da bir yetenek!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kısır tartışmaları tekrar alevlendi!

Kısır tartışmaları tekrar alevlendi!
twitter.com
twitter.com

O yeşil o yeşil değil.

O yeşil o yeşil değil.
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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