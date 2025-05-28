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Dönem Ödevi Travmasından Kilo Vermenin Zorluklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dönem Ödevi Travmasından Kilo Vermenin Zorluklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.05.2025 - 18:36

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftanın üçüncü günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sıfırdan oluyor mu öyle?

Sıfırdan oluyor mu öyle?
twitter.com

Bir gözlem paylaşımı...

Bir gözlem paylaşımı...
twitter.com

Ah be...

Ah be...
twitter.com

Aydınlanmış olduk...

Aydınlanmış olduk...
twitter.com
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Biraz daha aydınlandık...

Biraz daha aydınlandık...
twitter.com

Her yerdeler...

Her yerdeler...
twitter.com

Bir itiraf...

Bir itiraf...
twitter.com

Bu görselin tekrar ortaya çıkması iyi oldu.

Bu görselin tekrar ortaya çıkması iyi oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Shipledik...

Shipledik...
twitter.com

Şöyle de bir gerçek...

Şöyle de bir gerçek...
twitter.com

Kapatalım...

Yavaştan kapatalım dostlar 👋

Yavaştan kapatalım dostlar 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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