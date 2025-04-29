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Tuzak Kuran Şehirlerden Gerçek Fettuccine Alfredoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tuzak Kuran Şehirlerden Gerçek Fettuccine Alfredoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2025 - 17:58

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftanın ikinci gününün son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sebebi buymuş demek!

Sebebi buymuş demek!
twitter.com

Isparta Valiliği de aşırı düşünceli olduğu için mizahşörlerin radarındaydı.

Isparta Valiliği de aşırı düşünceli olduğu için mizahşörlerin radarındaydı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Cidden ya...

Cidden ya...
twitter.com
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Daha net komutlar vermelisin.

Daha net komutlar vermelisin.
twitter.com

Efsane yazışma tekrar hatırlatıldı.

Efsane yazışma tekrar hatırlatıldı.
twitter.com

Gerçek fakirler tabaktan anladı.

Gerçek fakirler tabaktan anladı.
twitter.com

Bizim gibi hayatı difficult'ta yaşamıyorlar.

Bizim gibi hayatı difficult'ta yaşamıyorlar.

Biraz da TV dünyası...

Biraz da TV dünyası...
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Biraz hukuk...

Biraz hukuk...
twitter.com

Detaylara takılanlar...

Detaylara takılanlar...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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