onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Çilingirlerin Güvenini Sorgulayandan Montsuz Dışarı Çıkabilme Mutluluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çilingirlerin Güvenini Sorgulayandan Montsuz Dışarı Çıkabilme Mutluluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 18:23

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugün de twitter mizahşörleri iş başındaydı. Biz de her gün olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Yeni bir haftayı karşılarken bakalım kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Olsun öğrendik yine de.

Olsun öğrendik yine de.
twitter.com

Yok mu dersi, kursu, bir şeyi?

Yok mu dersi, kursu, bir şeyi?
twitter.com

Haklı gibi 🤔

Haklı gibi 🤔
twitter.com

Hedef gibi hedef 🎯

Hedef gibi hedef 🎯
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok çabuk gelmedi mi o günler?

👇

👇
twitter.com

Hobiyi mesleğe dönüştürüp bir de tüm aile üyelerini dahil etmek kaç kişiye nasip olur?

Hobiyi mesleğe dönüştürüp bir de tüm aile üyelerini dahil etmek kaç kişiye nasip olur?
twitter.com

Değişmeyen Ramazan gelenekleri.

Değişmeyen Ramazan gelenekleri.
twitter.com

Kapriyken bu kadar kötü değildi sanki.

Kapriyken bu kadar kötü değildi sanki.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mantıklı, İspanyollardan çok biz oturduk.

Mantıklı, İspanyollardan çok biz oturduk.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın