Çilingirlerin Güvenini Sorgulayandan Montsuz Dışarı Çıkabilme Mutluluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çilingirlerin Güvenini Sorgulayandan Montsuz Dışarı Çıkabilme Mutluluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Olsun öğrendik yine de.
Yok mu dersi, kursu, bir şeyi?
Haklı gibi 🤔
Hedef gibi hedef 🎯
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Hobiyi mesleğe dönüştürüp bir de tüm aile üyelerini dahil etmek kaç kişiye nasip olur?
Değişmeyen Ramazan gelenekleri.
Kapriyken bu kadar kötü değildi sanki.
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Mantıklı, İspanyollardan çok biz oturduk.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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