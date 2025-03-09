Çilingirlerin Güvenini Sorgulayandan Montsuz Dışarı Çıkabilme Mutluluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugün de twitter mizahşörleri iş başındaydı. Biz de her gün olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Yeni bir haftayı karşılarken bakalım kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃