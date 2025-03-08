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İdeal Kahvaltıdan Yanlış Uygulamayı Silince Gelen Sinire Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İdeal Kahvaltıdan Yanlış Uygulamayı Silince Gelen Sinire Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 17:50

Baharın esintilerini hissetiğimiz güzel mi güzel bir Cumartesi günündeyiz. Haftanın en sevilen günlerinden olan Cumartesi kimilerimiz dinleniyor, kimilerimiz geziyoruz. Ancak sosyal medyadaki akış asla durmuyor. Özellikle sosyal mecraların bel kemiği Twitter’da kullanıcılar viral olmalara doyamıyor. Şimdiyse günün favori içeriğiyle karşınızdayız. Son 24 saatin viral tweetleri sizlerle!

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Fav’a at bekle 👇

Fav’a at bekle 👇
twitter.com

İşte böyle unutmalı tüm bildikleri 👇

İşte böyle unutmalı tüm bildikleri 👇
twitter.com

Bizdir 👇

Bizdir 👇
twitter.com

Gerçekten yemelik 🫠

Gerçekten yemelik 🫠
twitter.com
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Acil Twitter yüklensin 👇

Acil Twitter yüklensin 👇
twitter.com

Çorba doğru tanım olmuş 👇

Çorba doğru tanım olmuş 👇
twitter.com

Kârda mı zararda mı?

Kârda mı zararda mı?
twitter.com

Olması gereken 👇

Olması gereken 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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