İdeal Kahvaltıdan Yanlış Uygulamayı Silince Gelen Sinire Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İdeal Kahvaltıdan Yanlış Uygulamayı Silince Gelen Sinire Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Baharın esintilerini hissetiğimiz güzel mi güzel bir Cumartesi günündeyiz. Haftanın en sevilen günlerinden olan Cumartesi kimilerimiz dinleniyor, kimilerimiz geziyoruz. Ancak sosyal medyadaki akış asla durmuyor. Özellikle sosyal mecraların bel kemiği Twitter’da kullanıcılar viral olmalara doyamıyor. Şimdiyse günün favori içeriğiyle karşınızdayız. Son 24 saatin viral tweetleri sizlerle!
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Hazırsanız başlayalım!
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Fav’a at bekle 👇
İşte böyle unutmalı tüm bildikleri 👇
Bizdir 👇
Gerçekten yemelik 🫠
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Acil Twitter yüklensin 👇
Çorba doğru tanım olmuş 👇
Kârda mı zararda mı?
Olması gereken 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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