Goygoyculardan Siyasal Ruh Hallerini Anlatan Fotoğraflar
Goygoyculardan Siyasal Ruh Hallerini Anlatan Fotoğraflar
Sosyal medya kimi zaman yeni bilgiler edindiğimiz; kimi zaman da goygoyun dibine vuralan bir yer. Sosyal medyanın Türk halkının yaratıcılığının ve kelime oyunlarının artmasına katkısı elbette göz ardı edilemez. X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı “Siyasal olarak nasılsınız?” sorusunu sordu. X kullanıcıları yıllardır bu soruyu bekliyormuş gibi kendilerini siyasal olarak anlatan görsellerle yanıt verdi. Ortaya da birbirinden komik yanıtlar çıktı.
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X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı takipçilerine “Siyasal olarak nasılsınız?” diye sordu.
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Peki siz siyasal olarak nasılsınız? 👀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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