Goygoyculardan Siyasal Ruh Hallerini Anlatan Fotoğraflar

Sosyal medya kimi zaman yeni bilgiler edindiğimiz; kimi zaman da goygoyun dibine vuralan bir yer. Sosyal medyanın Türk halkının yaratıcılığının ve kelime oyunlarının artmasına katkısı elbette göz ardı edilemez. X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı “Siyasal olarak nasılsınız?” sorusunu sordu. X kullanıcıları yıllardır bu soruyu bekliyormuş gibi kendilerini siyasal olarak anlatan görsellerle yanıt verdi. Ortaya da birbirinden komik yanıtlar çıktı.