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Goygoy
Goygoyculardan Siyasal Ruh Hallerini Anlatan Fotoğraflar

Goygoyculardan Siyasal Ruh Hallerini Anlatan Fotoğraflar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 22:40 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 22:52

Sosyal medya kimi zaman yeni bilgiler edindiğimiz; kimi zaman da goygoyun dibine vuralan bir yer. Sosyal medyanın Türk halkının yaratıcılığının ve kelime oyunlarının artmasına katkısı elbette göz ardı edilemez. X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı “Siyasal olarak nasılsınız?” sorusunu sordu. X kullanıcıları yıllardır bu soruyu bekliyormuş gibi kendilerini siyasal olarak anlatan görsellerle yanıt verdi. Ortaya da birbirinden komik yanıtlar çıktı.

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X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı takipçilerine “Siyasal olarak nasılsınız?” diye sordu.

X’te ‘@lisatepes’ isimli kullanıcı takipçilerine “Siyasal olarak nasılsınız?” diye sordu.
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Her şey bu soruyla başladı… Kullanıcılar yıllardır bu soruyu bekliyormuş gibi tarihin tozlu sayfalarında tuttukları görsellerle yanıt verdi. Hadi gelin hep birlikte güldüren o yorumlara bakalım 👇

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Peki siz siyasal olarak nasılsınız? 👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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