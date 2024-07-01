Son 16’da İspanya Gürcistan Maçı Analizi
Son 16’da İspanya Gürcistan Maçı Analizi
Gruptan rahat çıkan İspanya ile Türkiye’nin grubunda yer alan ve son maçta gruptan çıkmayı garantileyen Portekizi son maçta yenerek, topladığı puanlarla en iyi 3.ler sıralamasına adını yazdıran Gürcistan, son 16’da karşı karşıya geldi. Maçın açık ara favorisi İspanya. Gürcistan, tarihinde bir hazırlık maçı dışında İspanya’yı hiç yenememiş.
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Deneyim bu maçlarda çok önemli, bunu İngiltere Slovakya maçından gördük.
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