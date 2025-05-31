Sokakta Başlayan Hikâyeler: Kreatif Ekonomide Mikro Girişimlerin Sessiz Devrimi
Bir sabah Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yürürken, bir sokağın köşesinde minik bir tabela gözüne çarpıyor. “Kahve + Zine + Sohbet.” İçeri giriyorsun. Duvarda genç bir illüstratörün işleri, köşedeki rafta bağımsız bir yayınevinin bastığı üç kitap, camın kenarında küçük bir masa: biri çizim yapıyor, biri fanzin okuyor.
İşte tam burada, sessizce bir ekonomi doğuyor. Kreatif Ekonomide Mikro Girişimler.
Ne büyük yatırım almışlar, ne dev pazarlama bütçeleri var. Ama dokundukları insanlar, dönüştürdükleri kültür, kurdukları bağ çok büyük. Müze Gazhane’deki sanat-kafelerden, Yeldeğirmeni’nin derin sokaklarında açılan bağımsız atölyelere kadar bu mikro yapılar, “büyüklük” tanımını yeniden yazıyor.
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