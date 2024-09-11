Sokak Röportajına Konuşan Kadından 'Dindar Nesil' Eleştirisi: "Kindar Nesil Yetişti, Vatan Elden Gidiyor"
Sokak Röportajına Konuşan Kadından 'Dindar Nesil' Eleştirisi: "Kindar Nesil Yetişti, Vatan Elden Gidiyor"
Sokak röportajına konuşan yaşlı kadın 'Dindar nesil yetiştireceklerdi, kindar bir nesil yetişti' diyerek iktidara sitem etti. Ülkenin durumunun kötüye gittiğini söyleyen kadın, “Allah ümmete uyanış versin. Vatan elden gidiyor, topraklar satılıyor. Müslüman yalan söylemez, hırsız olmaz. Vatan ayağımızın altından kayıyor.” dedi.
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Bir derneğin Kudüs için düzenlediği kermes etkinliğine malzeme götüren yaşlı kadın, iktidarı 'Dindar nesil' söylemi üzerinden eleştirdi.
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Ülkenin durumunun köyüye gittiğini söyleyen kadın, “Allah ümmete uyanış versin. Vatan elden gidiyor, topraklar satılıyor. Müslüman yalan söylemez, hırsız olmaz. Vatan ayağımızın altından kayıyor.” dedi.
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