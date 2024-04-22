ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 24 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın fırsatları;
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Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
Singer M3405 Dikiş Makinesi 4.499 TL
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Çocuk Oyun Aktivite Masası 819 TL
Kapitone Su Geçirmez Alez Çift Kişilik Full Kenar 449 TL
Gamers Arena Peak Gamnig PC 20.999 TL
Robustech Inverter Kaynak Makinesi 3.890 TL
Yaren 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 11.599 TL
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