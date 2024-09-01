Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Skandallar Kraliçesi Amouranth İdeal Sevgili Kriterlerini Açıkladı

Skandallar Kraliçesi Amouranth İdeal Sevgili Kriterlerini Açıkladı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 16:34

Yayıncılık aleminin en ünlü isimlerinden olmakla kalmayıp en çok izlenen kadın yayıncı unvanını da elinde bulunduran Amouranth katıldığı programda ideal sevgili kriterlerini açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adını sıkça skandallarıyla andığımız Amouranth internet aleminin en ünlü simalarından.

Adını sıkça skandallarıyla andığımız Amouranth internet aleminin en ünlü simalarından.

Amerikalı yayıncı Kick ve Twitch kanallarındaki canlı yayınları ile binleri ekran başına toplarken ayrıca farklı YouTube kanalları ve OnlyFans için de içerikler üretiyor. Hatta ünlü yayıncının ASMR içerikleri ürettiği YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde YouTube yönetimi tarafından 'cinsel içerik' sebebiyle kalıcı olarak kapatılmıştı.

Amouranth geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında ideal sevgili için kriterlerini de açıkladı.

Amouranth geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında ideal sevgili için kriterlerini de açıkladı.

Çılgın hayranlarının kendisine ulaşabilmek için evine dahi gizlice girdiği Amouranth Pillow Talk'tan Ryan Pownall'a verdiği röportajda gelecekteki partnerinin ünlü veya bir yayıncı olmasını istemediğini belirtti. Böyle bir durumda muhtemel ayrılığın ardından hayran kitlelerinin birbirine girdiklerini ve dramaların başladığını söyleyen Amouranth 'Normal biriyle olmayı tercih ederim' dedi.

"Onun zengin olmasına gerek yok, çünkü ben zaten zenginim."

"Onun zengin olmasına gerek yok, çünkü ben zaten zenginim."

Gelecekteki partnerinde arayacağı özelliklerden bahsetmeye devam eden Amouranth ilerideki partnerinin zengin veya fakir olmasına takılmayacağını zira kendisinin yeterince parası olduğunu da söyledi. Tüm bunların yanında ünlü yayıncı ideal erkek arkadaşın kendine bakan ve duygusal destek sağlayan biri olması gerektiğini de belirtti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın