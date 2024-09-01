Skandallar Kraliçesi Amouranth İdeal Sevgili Kriterlerini Açıkladı
Skandallar Kraliçesi Amouranth İdeal Sevgili Kriterlerini Açıkladı
Yayıncılık aleminin en ünlü isimlerinden olmakla kalmayıp en çok izlenen kadın yayıncı unvanını da elinde bulunduran Amouranth katıldığı programda ideal sevgili kriterlerini açıkladı.
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Adını sıkça skandallarıyla andığımız Amouranth internet aleminin en ünlü simalarından.
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Amouranth geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında ideal sevgili için kriterlerini de açıkladı.
"Onun zengin olmasına gerek yok, çünkü ben zaten zenginim."
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