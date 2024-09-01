Skandallar Kraliçesi Amouranth İdeal Sevgili Kriterlerini Açıkladı

Gelecekteki partnerinde arayacağı özelliklerden bahsetmeye devam eden Amouranth ilerideki partnerinin zengin veya fakir olmasına takılmayacağını zira kendisinin yeterince parası olduğunu da söyledi. Tüm bunların yanında ünlü yayıncı ideal erkek arkadaşın kendine bakan ve duygusal destek sağlayan biri olması gerektiğini de belirtti.