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Sizinki de Bu Şifrelerdense Değiştirin! İşte En Sık Kullanılan 10 Kredi Kartı Şifresi

etiket Sizinki de Bu Şifrelerdense Değiştirin! İşte En Sık Kullanılan 10 Kredi Kartı Şifresi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 14:01

Kredi kartı şifreleri, kullanıcıların kartlarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla oluşturuluyor. Ancak bazen hatırlamak için oldukça düz ve herkesin kullandığı şifreler seçilebiliyor. İşte en çok kullanılan kredi kartı şifreleri...

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En basit ve en yaygın şifrelerden biri. Hafızada tutması kolay ve birçok kullanıcı tarafından ilk tercih edilen oluyor.

0000

En kolay ve en hızlı girilebilen şifrelerden biri. Kullanıcılar genellikle karmaşık şifreleri hatırlamakta zorlandıkları için bu tür basit kombinasyonları seçiyorlar. Ancak bu durum çok büyük güvenlik açığına sebep oluyor!

1111

İlk ve tek rakam. Tek bir rakamın tekrarlanması. Kolay hatırlanabilir olduğu için sıkça tercih ediliyor. Ama şimdi gerçekçi düşünelim biraz. Sizin de bir şifre bulmak söz konusu olduğunda ilk aklınıza gelecek kombinasyon bu olacak. Tehlike çok belli.

1212

Yine en çok kullanan şifrelerden biri. Arka arkaya olan iki rakamdan oluşuyor. Tekrarlı ve ardışık rakamlar tehlike arz ediyor. Bunun yerine sizin için bir şey ifade eden rakamlardan oluşan bir şifre tercih edebilirsiniz.

7777

Tek bir rakamın tekrarlanması yine. Ayrıca, 7 sayısı bazı kültürlerde şanslı sayı olarak kabul edilir, bu da seçilme nedenlerinden biri oluyor otomatik olarak.

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1004

Yaygın doğum tarihlerini veya özel günleri temsil ediyor bu şifre. Aynı zamanda hatırlaması kolay da olduğundan çok kullanılıyor.

2000

2000

Milenyum yılı olarak popülerlik kazanmış bir şifre. Basit ve hatırlaması kolay. Ancak inanılmaz tahmin edilebilir olduğunu da söyleyelim. Eğer bu tarz bir şifre kullanıyorsanız hemen değiştirin.

2580

ATM tuş takımında bir sütunu yukarıdan aşağıya doğru takip eden bir desen oluştuyor bu kombinasyon. Haliyle kullanıcılar da desenleri sayılardan daha kolay hatırlayabildiklerinden otomatik olarak bu şifreyi tercih ediyorlar. Aman dikkat diyelim.

6969

Rakamların tekrarlayan ve simetrik bir düzen oluşturması nedeniyle tercih edilen bir şifre.  Ayrıca, bu tür desenler görsel olarak akılda kalıcı da oluyor. Ama sizin aklınıza gelen herkesin de aklına gelecektir.

0852

0852

Yine, ATM tuş takımında bir sütunu aşağıdan yukarıya doğru takip eden bir desen oluşturan şifre kombinasyonu. Kolay olan şeyler güzel olmayabilir. Hatırlatmakta fayda var. Güvenlik önleminizi kendiniz alın.

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