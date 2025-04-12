Sizin İlişkiniz Depresyonda mı?
İlişkiler de tıpkı insanlar gibi depresyona girebilir. İyi haber şu ki, tıpkı insanlar gibi, ilişkiler de bu durumdan kurtulabilir. Ancak öncelikle, ilişkinizin depresyonda olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki, ilişkinizin depresyonda olduğunu nasıl anlarsınız? Belki de birlikte geçirdiğiniz zaman artık sizi mutlu etmiyor, belki de birbirinize karşı olan ilginiz azaldı ya da belki de birlikte planlar yapmayı bıraktınız. Bu belirtiler, ilişkinizin depresyonda olduğuna işaret ediyor olabilir.
Sizin İlişkiniz Depresyonda mı?
Haydiiii!
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Sizin ilişkiniz depresyonda değil!
Sizin ilişkiniz depresyonda!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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