Sizin İlişkiniz Depresyonda mı?

Sakın hemen pes etmeyin, ilişkiniz kurtuluşa daha yakın olabilir! Her ilişkinin karşılaştığı zorluklar, çalkantılar ve kafaları karıştıran durumlar, bazen sevgi bağlarını gerilim altına alabilir. Ancak bu, aşkınızın sona erdiği veya düzelme şansının olmadığı anlamına gelmez. Her bir ilişkinin kendi iniş çıkışları, kendi fırtınalı ve güneşli günleri vardır. Bu zorlu dönemler, aslında birbirinize daha da sıkı sarılmanız için bir fırsat olabilir. Birbirinizi daha derin bir seviyede anlama, açık ve dürüst bir iletişim kurma ve duygusal anlamda birbirinize sağlam bir destek olma, ilişkinizi yeniden canlandırabilir, güçlendirebilir. Unutmayın ki, karşılaştığınız zorluklar geçici olacaktır. İlişkinizin sağlığı, birlikte çözüm yolları arama ve birbirinize sağlam bir destek olma sayesinde daha da güçlenecektir. Bu süreçte, birbirinize olan bağlılığınızı ve sevginizi yeniden keşfetme şansınız olacak. Bu yüzden, ilişkiniz depresyonda değil, sadece biraz bakım ve sevgiye ihtiyaç duyuyor olabilir.