Sizin Date Yemeğiniz Hangisi Olmalı?
Sizin Date Yemeğiniz Hangisi Olmalı?
Date yemekleri özel ve eşsiz olmalıdır. Sen de özel bir date yemeği arıyorsan bu testte sizin date yemeğinizin hangisi olması gerektiğini söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Öncelikle ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim...
3. Peki ya ne sıklıkla özel buluşmalar düzenliyorsunuz?
4. Sevgilin sürprizlerden hoşlanır mı?
5. Sevgilin için özel bir şeyler hazırlamak sana nasıl hissettiriyor?
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6. Peki ya sevgilin yemek seçiyor mu?
7. Sizin ilişkinizde seni seviyorum demek mi daha önemli yoksa bunu çeşitli yollarla göstermek mi?
8. Sevgilinle ortak noktalarınızın fazla olduğunu söyleyebilir misin?
9. Son olarak ne sıklıkla mutfağa girdiğini öğrenelim!
Tavuklu sultan kebabı!
Karnıyarık!
Kremalı makarna!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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