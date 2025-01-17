Siz Kaçına Gittiniz? 2024’te Dünyada En Çok Turist Ağırlayan 12 Ülke

Hangi bir güzelliğini saysak ki! Doğu ile Batı’nın birleştiği, tarih ve doğanın iç içe geçtiği ülkemiz, 2024’te de turistlerin gözdesiydi. İstanbul’un büyüleyici Boğaz manzarası, Kapadokya’da balonlarla gökyüzüne süzülmesi ya da Ege’nin muhteşem plajları… E bir de eşsiz Türk yemeklerini düşününce, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin neden bu kadar sevdiğini anlamak zor değil. Bu yıl 51,2 milyon kişi “Türkiye’yi görmeden olmaz!” dedi.