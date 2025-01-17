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Siz Kaçına Gittiniz? 2024’te Dünyada En Çok Turist Ağırlayan 12 Ülke

etiket Siz Kaçına Gittiniz? 2024’te Dünyada En Çok Turist Ağırlayan 12 Ülke

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 14:01

2024 yılında dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin akın ettiği bu ülkeler, sundukları eşsiz deneyimlerle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor! Peki, sizin rotanızda hangileri vardı? 👇

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12. Yunanistan - 30,5 Milyon Turist

12. Yunanistan - 30,5 Milyon Turist

Beyaz badanalı evler, mavi kubbeli kiliseler ve masmavi Ege… Yunanistan tam bir kartpostal gibi değil mi? Santorini’nin romantik gün batımları, Atina’nın tarihi sokakları ve Mikonos’un enerjik gece hayatı, turistleri kendine çekmeye yetiyor.

11. Birleşik Krallık - 32,1 Milyon Turist

11. Birleşik Krallık - 32,1 Milyon Turist

2024 yılında Londra’ya uçan milyonlarca turist, Big Ben’den Buckingham Sarayı’na kadar şehri karış karış keşfetti! Ama Birleşik Krallık, sadece Londra değil! İskoçya’nın büyüleyici kaleleri, Galler’in yemyeşil vadileri ve İngiltere kırsalının eşsiz güzellikleri de görülmeye değer. Hal böyle olunca, 32,1 milyon kişi bu yıl bu harika adayı ziyaret etti.

10. Japonya - 34,5 Milyon Turist

10. Japonya - 34,5 Milyon Turist

Teknoloji, doğa ve bambaşka bir kültür… Japonya, hepsini bir arada sunuyor! Tokyo’nun neon ışıkları altında kaybolabilir, Kyoto’da sakura ağaçlarının altında huzur bulabilirsiniz. E gitmişken Japon mutfağının vazgeçilmezleri olan suşi ve rameni de tatmamak olmaz! Japon kültürüne dalıp kendisini bambaşka bir dünyada bulmak isteyen tam 34,5 milyon turist bu yıl Japonya’yı tercih etti!

9. Almanya - 37,4 Milyon Turist

9. Almanya - 37,4 Milyon Turist

Almanya, sadece düzenli şehirleriyle değil, tarihi ve sanatıyla da turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Berlin’in modern sanat galerileri, Münih’in Oktoberfest coşkusu ve Köln’ün görkemli katedrali derken, gezilecek yerler hiç bitmiyor.

8. Tayland - 39,8 Milyon Turist

8. Tayland - 39,8 Milyon Turist

Egzotik bir kaçamak arıyorsanız, Tayland sizi bekliyor! Bangkok’un renkli tapınakları, Phuket’in meşhur sahilleri ve Chiang Mai’nin mistik havası turistleri adeta büyülüyor. Sokak yemekleri mi? Tabii ki Tayland’ın olmazsa olmazı! Pad Thai ve mango sticky rice’ı denemeden dönmeyin deriz! Hem uygun fiyatları hem de doğal güzellikleriyle 39,8 milyon kişi 2024 yılında Tayland’da harika anılar biriktirdi.

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7. Meksika - 45,7 Milyon Turist

7. Meksika - 45,7 Milyon Turist

Taco’lar, Maya harabeleri ve Karayiplerin büyüleyici plajları… Meksika tam anlamıyla bir cennet! Cancun’un bembeyaz kumsallarında güneşlenip, Tulum’un antik kalıntılarında tarihe yolculuk yapabilirsiniz. Meksika mutfağının eşsiz lezzetleri de cabası! Hal böyle olunca, 45,7 milyon turist 2024’te Meksika’ya akın etti. Hem kültür hem eğlence isteyenlerin favorisi!

6. Türkiye - 51,2 Milyon Turist

6. Türkiye - 51,2 Milyon Turist

Hangi bir güzelliğini saysak ki! Doğu ile Batı’nın birleştiği, tarih ve doğanın iç içe geçtiği ülkemiz, 2024’te de turistlerin gözdesiydi. İstanbul’un büyüleyici Boğaz manzarası, Kapadokya’da balonlarla gökyüzüne süzülmesi ya da Ege’nin muhteşem plajları… E bir de eşsiz Türk yemeklerini düşününce, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin neden bu kadar sevdiğini anlamak zor değil. Bu yıl 51,2 milyon kişi “Türkiye’yi görmeden olmaz!” dedi.

5. İtalya - 64,5 Milyon Turist

5. İtalya - 64,5 Milyon Turist

İtalya, yine hem karnımızı hem gözümüzü doyurdu! Roma’da Kolezyum’un ihtişamını hissetmek, Venedik’in kanallarında gondol keyfi yapmak ya da Floransa’da Rönesans’ın izlerini sürmek… E bir de İtalyan lezzetlerini tatma imkanınız var. Tüm bunlara bakınca, 64,5 milyon turistin rotası bu yıl İtalya'ya çevrildi!

4. Çin - 65,7 Milyon Turist

4. Çin - 65,7 Milyon Turist

Binlerce yıllık tarihi ve modern yüzüyle Çin, yine listelerde üst sıralarda. Pekin’de Çin Seddi’ni adımlarken tarihe karışabilir, Şanghay’ın gökdelenlerinde kendinizi gelecekte hissedebilirsiniz. E bir de Terra-Cotta Askerleri’nin gizemini keşfetmek ya da Guilin’in masalsı doğal manzaralarını görmek varken, kim Çin’e hayır diyebilir ki?

3. Amerika Birleşik Devletleri - 79,3 Milyon Turist

3. Amerika Birleşik Devletleri - 79,3 Milyon Turist

“Büyük rüyalar ülkesi” diye boşuna demiyorlar! ABD’de herkes için bir şey var. New York’un hareketli sokaklarından Grand Canyon’un nefes kesen manzaralarına, Miami’nin sıcak plajlarından Los Angeles’ın Hollywood ışıltısına kadar sayısız seçenek sizi bekliyor! Üstelik Las Vegas’ta şansınızı deneyip Orlando’nun tema parklarında çocuklar gibi eğlenmek de cabası. 79,3 milyon turist “Hadi Amerika’ya!” diyerek uçağa atladı bile!

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2. Fransa - 89,4 Milyon Turist

2. Fransa - 89,4 Milyon Turist

Romantizm denince ilk akla gelen ülke! Paris’in Eyfel Kulesi’nde gün batımını izlemek, alışveriş yapmak ya da bir Fransız kafesinde kahve yudumlamak… Ama Fransa’da romantizmden çok daha fazlası var! Provence’in lavanta tarlaları, Fransız Rivierası’nın parlayan sahilleri ve Bordeaux’nun ünlü şarap bağları, turistleri kendine çekmeye yetiyor. 89,4 milyon kişi bu yıl eşsiz bir gezi için Fransa'yı tercih etti!

1. İspanya - 91 Milyon Turist

1. İspanya - 91 Milyon Turist

Flamenko’nun ritmi, Akdeniz güneşi ve bitmek bilmeyen eğlencesiyle İspanya, yine zirvede! Barselona’da Gaudi’nin eşsiz tasarımlarıyla büyülenebilir, Madrid’in canlı sokaklarında keyifli anlar geçirebilirsiniz. E bir de Costa del Sol’un göz alıcı plajlarını ve Ibiza’nın çılgın partilerini düşününce, turistlerin neden akın ettiğini anlamak zor değil. 91 milyon kişi haklı olamaz, değil mi?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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