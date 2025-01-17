Siz Kaçına Gittiniz? 2024’te Dünyada En Çok Turist Ağırlayan 12 Ülke
Siz Kaçına Gittiniz? 2024’te Dünyada En Çok Turist Ağırlayan 12 Ülke
2024 yılında dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin akın ettiği bu ülkeler, sundukları eşsiz deneyimlerle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor! Peki, sizin rotanızda hangileri vardı? 👇
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12. Yunanistan - 30,5 Milyon Turist
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11. Birleşik Krallık - 32,1 Milyon Turist
10. Japonya - 34,5 Milyon Turist
9. Almanya - 37,4 Milyon Turist
8. Tayland - 39,8 Milyon Turist
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7. Meksika - 45,7 Milyon Turist
6. Türkiye - 51,2 Milyon Turist
5. İtalya - 64,5 Milyon Turist
4. Çin - 65,7 Milyon Turist
3. Amerika Birleşik Devletleri - 79,3 Milyon Turist
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2. Fransa - 89,4 Milyon Turist
1. İspanya - 91 Milyon Turist
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