Siz de Ferah Bir Başlangıca İmza Atın: Baharla Birlikte Yenilenmenin 10 Yolu

Şimdi kalk, kendini dışarı at. Şehrin kalabalığından, trafik gürültüsünden uzaklaşıp biraz doğal nefes almanın tam zamanı. Neden mi? Çünkü doğa, bizi içine çekip huzura kavuşturan büyük bir terapist gibidir.

Haydi, bir parka, bir ormana, ya da sadece yeşilliklerin arasına dal. Seçenek çok. O yeşil çimenlerin üzerine seril, gökyüzünü izle, kuşların cıvıltısını dinle. Bu kadar basit.

Belki bir arkadaş grubuyla bir piknik düzenleyebilirsin, ya da yalnızca kendiyle baş başa kalmak isteyenlerden misin?