Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sivas'ta 10 Dakika Arayla Olan Depremler Hakkında Naci Görür'den Açıklama: "Fay, Büyük Deprem Üretebilir"

Sivas'ta 10 Dakika Arayla Olan Depremler Hakkında Naci Görür'den Açıklama: "Fay, Büyük Deprem Üretebilir"

Deprem Uzmanları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.10.2024 - 19:21

Sivas’ta bugün meydana gelen iki deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi. Görür, Sivas depremleri sonrasındaki açıklamasında fay hattıyla ilgili olarak “Erzlncan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir” dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivas'ta bugün 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Sivas'ta bugün 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Görür yaptığı açıklamada tedirgin eden ifadeler kullanarak “Fay hattı büyük deprem de üretebilir” dedi.

Görür yaptığı açıklamada tedirgin eden ifadeler kullanarak “Fay hattı büyük deprem de üretebilir” dedi.

İşte Naci Görür’ün açıklaması:

İşte Naci Görür’ün açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın