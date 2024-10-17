Sivas'ta 10 Dakika Arayla Olan Depremler Hakkında Naci Görür'den Açıklama: "Fay, Büyük Deprem Üretebilir"

Sivas’ta bugün meydana gelen iki deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi. Görür, Sivas depremleri sonrasındaki açıklamasında fay hattıyla ilgili olarak “Erzlncan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir” dedi.