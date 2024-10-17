Sivas'ta 10 Dakika Arayla Olan Depremler Hakkında Naci Görür'den Açıklama: "Fay, Büyük Deprem Üretebilir"
Sivas'ta 10 Dakika Arayla Olan Depremler Hakkında Naci Görür'den Açıklama: "Fay, Büyük Deprem Üretebilir"
Sivas’ta bugün meydana gelen iki deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi. Görür, Sivas depremleri sonrasındaki açıklamasında fay hattıyla ilgili olarak “Erzlncan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir” dedi.
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Sivas'ta bugün 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
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Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Görür yaptığı açıklamada tedirgin eden ifadeler kullanarak “Fay hattı büyük deprem de üretebilir” dedi.
İşte Naci Görür’ün açıklaması:
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