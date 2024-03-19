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Şirketlerin İletişim Çalışmalarını Yürütmek İçin Anlaşabilecekleri 10 PR Ajansı

etiket Şirketlerin İletişim Çalışmalarını Yürütmek İçin Anlaşabilecekleri 10 PR Ajansı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 14:01

Bu içeriğimizde en büyük şirketlerin de iletişim çalışmalarını yürütmek için tercih ettiği, en iyi PR ajanslarına göz atıyoruz! Hazırsanız başlayalım!

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1. PR Newswire

1. PR Newswire

1955 yılında kurulan PR Newswire, global haber dağıtım hizmeti sunan bir ajans olarak karşımıza çıkıyor. Ajans, şirketlerin basın bültenlerini ve diğer haberlerini dünya çapındaki medya kuruluşlarına dağıtmakta. PR Newswire'un bazı müşterileri arasında Apple, Microsoft, Amazon ve Google yer alıyor.

2. Weber Shandwick

2. Weber Shandwick
strategyonline.ca

1948 yılında kurulan Weber Shandwick, dünyanın en büyük ikinci PR ajansı. Weber Shandwick kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, dijital pazarlama ve marka pazarlama gibi alanlarda hizmet veriyor. Weber Shandwick'in bazı müşterileri arasında General Electric, Ford, AT&T ve Samsung yer almakta.

3. Ketchum

3. Ketchum

New York merkezli ajans 1965 yılında kuruldu ve şu anda dünyanın en büyük beşinci PR ajansı olarak konumlanıyor. Marka pazarlama ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veren ajans DuPont, Intel, Johnson & Johnson ve Samsung ile çalışıyor.

4. Edelman

4. Edelman
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1952 yılında kurulan Edelman, dünyanın en büyük PR ajanslarından biri. Ajans, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, marka pazarlama ve dijital iletişim gibi alanlarda hizmet veriyor. Edelman'ın bazı müşterileri arasında McDonald's, HSBC, Sony ve Microsoft yer almakta.

5. FleishmanHillard

5. FleishmanHillard

1946 yılında kurulan FleishmanHillard, dünyanın en büyük üçüncü PR ajansı.

Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veren FleishmanHillard'ın bazı müşterileri arasında Boeing, Novartis, Procter & Gamble ve Volkswagen yer alıyor.

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6. Burson-Marsteller

6. Burson-Marsteller

1953 yılında kurulan Burson-Marsteller, dünyanın en büyük dördüncü PR ajansı. Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veren ajans Nestlé, Pfizer, PepsiCo ve Walmart ile çalışıyor.

7. Hill+Knowlton Strategies

7. Hill+Knowlton Strategies

Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veren Hill+Knowlton Strategies'in bazı müşterileri arasında Coca-Cola, Citigroup, General Motors ve Microsoft yer almakta.

8. BCW Global

8. BCW Global

2018 yılında WPP'nin bir parçası olan BCW Global, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veriyor. Ajansın müşterileri arasında Boeing, ExxonMobil, Ford ve Huawei var.

9. MSLGROUP

9. MSLGROUP

2000 yılında kurulan MSLGROUP, Publicis Groupe'un bir parçası. Ajans, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka pazarlama ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veriyor ve müşterileri arasında L'Oréal, Renault, Sanofi ve Unilever bulunuyor.

10. Ogilvy PR

10. Ogilvy PR

1948 yılında kurulan Ogilvy PR, WPP'nin bir parçasıdır. Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka pazarlama ve dijital pazarlama gibi alanlarda hizmet veren

Ogilvy PR'ın bazı müşterileri arasında American Express, IBM, Nestlé ve Unilever yer alıyor.

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