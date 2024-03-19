Şirketlerin İletişim Çalışmalarını Yürütmek İçin Anlaşabilecekleri 10 PR Ajansı
Şirketlerin İletişim Çalışmalarını Yürütmek İçin Anlaşabilecekleri 10 PR Ajansı
Bu içeriğimizde en büyük şirketlerin de iletişim çalışmalarını yürütmek için tercih ettiği, en iyi PR ajanslarına göz atıyoruz! Hazırsanız başlayalım!
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1. PR Newswire
2. Weber Shandwick
3. Ketchum
4. Edelman
5. FleishmanHillard
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6. Burson-Marsteller
7. Hill+Knowlton Strategies
8. BCW Global
9. MSLGROUP
10. Ogilvy PR
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