Şirketlerde İnsan Kaynakları Departmanının Karşılaştıkları 10 Absürt Durum
Şirketlerde İnsan Kaynakları Departmanının Karşılaştıkları 10 Absürt Durum
Şirketlerin insan kaynakları departmanları neler nelerle karşılaşıyor... Gelin birlikte insan kaynakları için oldukça normal gibi görünen ama baya absürt olan durumları derledik!
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1. CV'ye upper İngilizce yazıp hiç konuşamayan adaylar.
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2. Başvurduğu pozisyondan hiç haberi olmayanlar.
3. İK departmanının her işe baktığını sanmak.
4. İş görüşmesinde eski patronunu kötülemek.
5. "CV'ye yazdım ama bilmiyorum" diyenler.
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6. İş alanıyla ilgili bir terim sorulduğunda adayın hiç haberinin olmaması.
7. İK'nın rutin işler yapmak zorunda kalması.
8. Online görüşmeyi unutmak.
9. İşe başlayalı 3 ay olmadan terfi soranlar.
10. İş arkadaşlarını komik sebeplerden İK'ya şikayet etmek.
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