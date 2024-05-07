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Şirket, Bilanço Yerine Uçak Biletini KAP'a Gönderdi

Şirket, Bilanço Yerine Uçak Biletini KAP'a Gönderdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 15:10

Borsa İstanbul'da kote şirketlerin bilançoları dönemsel olarak açıklanır ve yatırımcılar da bu bilançolardaki duruma göre şirkete yönelik kararlar alırlar. Ancak, bu açıklamada öyle bir hata yapıldı ki görenler şaşırdı. Neyse ki hatadan dönüş 'kârlı' oldu.

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Borsa İstanbul'a kote şirketler mali durumlarını da açıklamakla yükümlüdür.

Borsa İstanbul'a kote şirketler mali durumlarını da açıklamakla yükümlüdür.

Yatırımcıların sağlıklı kararlar alması ve bir yandan da ortağı oldukları ya da yatırım yaptıkları şirketlerin nasıl yönetildiğini görmeleri için mali durum önemlidir.

3'e aylık dönemlerde açıklanan bilançolar Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a gönderilir, yatırımcılar da şirketlere dair tüm haberlere ve raporlara buradan ulaşabilir.

3'e aylık dönemlerde açıklanan bilançolar Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a gönderilir, yatırımcılar da şirketlere dair tüm haberlere ve raporlara buradan ulaşabilir.

BMS Çelik Hasır (BMSCH) isimli firma da 6 Mayıs 2024 tarihinde, piyasa kapanışının ardından KAP'a 2023 yılı bilançosunu açıkladı.

BMS Çelik Hasır (BMSCH) isimli firma da 6 Mayıs 2024 tarihinde, piyasa kapanışının ardından KAP'a 2023 yılı bilançosunu açıkladı.

Ancak gönderilen ilk bildirimi açanlar bir sürprizle karşılaştı. Bilanço yerine şirket, Ocak ayına ait bir uçak bileti paylaşmıştı.

Ancak gönderilen ilk bildirimi açanlar bir sürprizle karşılaştı. Bilanço yerine şirket, Ocak ayına ait bir uçak bileti paylaşmıştı.

Yaklaşık 1 saat sonra düzeltme yapılarak, 2023 yılı mali durumunu gösteren bilanço paylaşımı da yapıldı ve şirket, net karını 71 milyon 576 bin 797 TL olarak açıkladı.

Yaklaşık 1 saat sonra düzeltme yapılarak, 2023 yılı mali durumunu gösteren bilanço paylaşımı da yapıldı ve şirket, net karını 71 milyon 576 bin 797 TL olarak açıkladı.
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