Şirket, Bilanço Yerine Uçak Biletini KAP'a Gönderdi

Borsa İstanbul'da kote şirketlerin bilançoları dönemsel olarak açıklanır ve yatırımcılar da bu bilançolardaki duruma göre şirkete yönelik kararlar alırlar. Ancak, bu açıklamada öyle bir hata yapıldı ki görenler şaşırdı. Neyse ki hatadan dönüş 'kârlı' oldu.