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Şirinler Olan Cardi B'den Emrata'nın Küçüklüğüne 20 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şirinler Olan Cardi B'den Emrata'nın Küçüklüğüne 20 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2025 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Justin Bieber

Justin Bieber

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Lady Gaga

Lady Gaga

Ariana Grande

Ariana Grande
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Cardi B

Cardi B

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Emrata

Emrata

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Camila Cabello

Camila Cabello
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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