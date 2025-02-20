Şirinler Olan Cardi B'den Emrata'nın Küçüklüğüne 20 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şirinler Olan Cardi B'den Emrata'nın Küçüklüğüne 20 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Justin Bieber
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Hailey Bieber
Kim Kardashian
Lady Gaga
Ariana Grande
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Cardi B
Jennifer Lopez
Emrata
Kylie Jenner
Camila Cabello
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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