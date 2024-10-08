Sınırı Aştı mı Aşmadı mı? İşte İlişkilerde En Çok Rastlanan 10 Sınır İhlal Davranışı

Sağlıklı bir ilişkide bireysel sınırlara sahip olmak, sanılanın aksine ilişki kalitesini artıran bir olgudur. Çünkü her insanın, kendini güvende ve rahat hissettiği kişisel alanlara ihtiyacı vardır. Somut veya soyut olabilen bu alanlar, ilişkinin sağlıklı şekilde sürdürülmesine yardımcı olurken partnerler arası iletişimi pekiştirir.

Elbette bu sınırları alanları belirlerken öncelikle neyin sınır ihlali sayıldığını bilmekte de fayda var. İşte ilişkilerde en çok karşılaşılan sınır ihlal örnekleri!