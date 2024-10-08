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Sınırı Aştı mı Aşmadı mı? İşte İlişkilerde En Çok Rastlanan 10 Sınır İhlal Davranışı

etiket Sınırı Aştı mı Aşmadı mı? İşte İlişkilerde En Çok Rastlanan 10 Sınır İhlal Davranışı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 22:01

Sağlıklı bir ilişkide bireysel sınırlara sahip olmak, sanılanın aksine ilişki kalitesini artıran bir olgudur. Çünkü her insanın, kendini güvende ve rahat hissettiği kişisel alanlara ihtiyacı vardır. Somut veya soyut olabilen bu alanlar, ilişkinin sağlıklı şekilde sürdürülmesine yardımcı olurken partnerler arası iletişimi pekiştirir. 

Elbette bu sınırları alanları belirlerken öncelikle neyin sınır ihlali sayıldığını bilmekte de fayda var. İşte ilişkilerde en çok karşılaşılan sınır ihlal örnekleri!

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1. Onu Değiştirmeye Çalışmak

İlişkilerdeki tarafların birbirinden bir şeyler beklemesi normaldir. Ancak bir taraf, diğerinden sürekli değişmesini istiyor ve onu olduğu gibi kabullenemiyorsa, ortada bir ihlal olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu tip bir davranış, temelde karşıdaki kişiyi bu şekilde kabul etmemek anlamına gelir ve değişmeye zorlanan tarafın kendini değersiz hissetmesine yol açabilir.

2. Yalan Söylemek

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Sağlıklı bir ilişkinin temel şartlarından biri karşılıklı güven ve sadakattir. Ancak bir tarafın yalan attığı, söz verip tutmadığı veya aldattığı durumların her biri sınırların ihlal edildiğini gösterir. Çünkü partnerin güvenini kırarak onun kendine saygısını yitirmesine yol açabilir ve ilişkiye onarılması zor hasarlar verebilir.

3. Kontrol Etmeye Çalışmak

Sınır ihlalinin bir diğer göstergesi, partnerin her hareketini yakından takip ederek kontrol etme isteğidir. Kişinin özgürlüğünü kısıtlayan bu davranış, karşı tarafın istediklerini yapamaması ve ilişkide kendini rahatça ifade etmemesi anlamına gelir. Oldukça manipülatif seviyelere ulaşma riski taşıyan bu davranış, bir an önce düzeltilmesi gereken bir ihlaldir çünkü partnerin kendini esaret altında hissetmesiyle sonuçlanabilir.

4. Sürekli Eleştiri

Partnerlerin birbirlerini eleştirmesi bir yere kadar faydalıdır. Çünkü aşırıya kaçan eleştiri, taraflar üzerinde sürekli yargılanma baskısı oluşturarak, kişinin kendine duyduğu saygıyı yitirmesine sebep olabilir. Eleştirilerin, karşı tarafın açığını yakalama ve kusurlarını bulmaya çalışma seviyesine ulaşması ise kişisel sınırların açık ve net şekilde ihlal edildiğini gösterir.

5. Gizleme İsteği

Her ilişkideki tarafların kendi özel alanına sahip olması ve ilişki içinde yalnız kaldığı anlar yaratmasını gerekir. Sözde karşı tarafı özgür bıraktığını ifade edip, arkasından onu takip etme, mesajlarını kontrol etme, arkadaş çevresini sorgulama gibi davranışlar ise oldukça tehlikelidir. Çünkü alttan alta karşı tarafa güvenmediğini, bu nedenle de onu gizlice baskılamaya çalıştığını gösterir.

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6. Duygusal Şantaj

İlişkideki sınır ihlallerinin hepsi fiziksel değildir, aksine birçoğu soyuttur. Duygusal şantaj ise bunlar arasında en tehlikeli olanlardan biridir. Karşı tarafın kendinden şüphe etmesine yol açan bu şantaj hali, kişinin tek başına hareket etmesini zorlaştırır. Dolayısıyla taraflardan biri, şantaj yapana bağımlı hale gelerek kendi bireysel isteklerini ikinci plana atmış olur. Bu da kullanılma, kontrol edilme ve manipülasyonla sonuçlanabilir.

7. İlgiye Boğmak

Aşırı ilgi, ilişkilerin baş düşmanıdır. Herkes düşünülmek ve ilgi görmek istese de aşırıya kaçan davranışlar, bir süre sonra taraflar üzerinde boğulma ve daralma hissi yaratır. Ayrıca olası bir tartışmada karşı tarafın sürekli olarak gösterdiği ilgiyi hatırlatması da süreci zorlaştıran bir sorundur. Bu nedenle ilgiyi boğulma hali, partneri yoran ve bunaltan bir sınır ihlalidir.

8. Mahremiyete Saygı Göstermemek

Herkesin fiziksel olarak yalnız kalabileceği anlara ihtiyacı vardır ve bunu doğal karşılamak gerekir. Bu nedenle partnerin yalnız kalma isteğine göz yummak, en büyük sınır ihlalleri arasındadır. Onun bu basit isteğini göz ardı etmek, kişi üzerinde tedirginlik ve mutsuzluk etkileri oluşturabilir. Bu da ilişkinin sağlıklı şekilde sürdürülmesini önleyen bir faktördür.

9. Küçük Düşürme

Özellikle arkadaş ortamında ve topluluk içinde partneri küçük düşürücü söylemlerde bulunmak veya aşağılayıcı hareketler yapmak, son derece kötü bir davranıştır. Bu durum, hem partnerin kendini ilişki içinde yalnız ve değersiz hissetmesine sebep olur, hem de sosyal ortamlardan uzaklaşmasıyla sonuçlanabilir. Üstelik, bu sınır ihlalinin yıkıcı etkisi uzun yıllar devam edebilir ve geri dönülmez sonuçlar doğurabilir.

10. Sözlerine Kulak Vermemek

Karşı tarafı dinlememek, isteklerini görmezden gelmek ve ilişkide hep kendi kararlarını uygulamak, sınır ihlallerinin hasıdır. Her haliyle karşı tarafı ezen, hor gören ve manipüle eden bu davranışlar tehlike sinyallerinin çaldığını gösterir. Çünkü eğer devam ederse; kişinin öz saygısını yitirmesine, asosyalleşmesine, ailesinden ve arkadaşlarından kopmasına, kısaca istemediği bir ilişkiye devam etmek zorunda kalmasına yol açabilir.

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Peki sınır ihlallerinden biriyle karşılaşınca ne yapmak gerek?

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Her sınır ihlali, ufak veya büyük olması fark etmeksizin, aynı derece risk taşır. Çünkü zamanında müdahale edilmezse işler bir anda çığrından çıkabilir ve kişi kendini büyük bir açmazda bulabilir. Bu nedenle partnerlerin öncelikle kendi iç seslerine kulak vermeyi ve isteklerinden, sırf birilerini memnun etmek için vazgeçmemeyi öğrenmesi gerekir. Genellikle sınırlar ilişkinin ilk aşamalarında oluştuğundan, bu sınırlara daha en erken evreden sahip çıkmak ve gerektiğinde çift terapisi gibi yöntemlere başvurmak, bu risklerden korunmaya yardımcı olabilir. 💪

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