Şimdiye Kadar Kredi Kartından Kazandığın Hediye Para Ne Kadar?

Kredi kartları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve çoğumuz günlük alışverişlerimizi bu kartlarla gerçekleştiriyoruz. Ancak, harcadığımız her kuruş, bazı kredi kartlarıyla geri dönüşebilir.

Peki, sen hiç kredi kartı harcamalarından kazandığınız hediye parayı düşündün mü? İşte, bu testte kredi kartı kullanımınla ne kadar hediye para kazanmış olabileceğini ölçme şansın var.

Hazırsan, testimize geçelim!