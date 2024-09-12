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Silent Hill 2 Remake İçin Tam 90 Dakikalık Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı

Silent Hill 2 Remake İçin Tam 90 Dakikalık Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 09:52

Heyecanla beklenen Silent Hill 2 artık çok uzağımızda değil ve Konami'den onay alan bir yayıncı, oyunu tam 90 dakika boyunca canlı yayında oynama şansına erişti.

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Bir aydan daha kısa bir süre var!

Bir aydan daha kısa bir süre var!

Serinin uzun zamandır süren sessizliğini bozmayı hedefleyen Silent Hill 2 için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Bu heyecanlı bekleyiş içerisinde ise Konami'den onay alan bir yayıncı imdadımıza yetişti.

Canlı yayında tam 90 dakika boyunca oynadı!

Canlı yayında tam 90 dakika boyunca oynadı!

Konami'den onay alan bir Japon yayıncı, YouTube üzerinde canlı yayın açarak oyunu tam 90 dakika boyunca oynama şansına erişti. Bu süreçte oyunun ilk dakikalarını görme şansına da erişmiş olduk.

Canlı yayın aynı zamanda X platformu üzerinden de sıklıkla paylaşılıyor;

Silent Hill 2, 8 Ekim günü çıkıyor.

Silent Hill 2, 8 Ekim günü çıkıyor.

Herhangi bir erteleme olmazsa 1 aydan kısa bir süre sonra, yani 8 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Silent Hill 2, aynı zamanda Steam'de ön sipariş ile satın alınabiliyor. Oyunun ana sürümü şu an 32.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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