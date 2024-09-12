Silent Hill 2 Remake İçin Tam 90 Dakikalık Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı
Silent Hill 2 Remake İçin Tam 90 Dakikalık Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı
Heyecanla beklenen Silent Hill 2 artık çok uzağımızda değil ve Konami'den onay alan bir yayıncı, oyunu tam 90 dakika boyunca canlı yayında oynama şansına erişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir aydan daha kısa bir süre var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayında tam 90 dakika boyunca oynadı!
Canlı yayın aynı zamanda X platformu üzerinden de sıklıkla paylaşılıyor;
Silent Hill 2, 8 Ekim günü çıkıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın