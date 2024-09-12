Silent Hill 2 Remake İçin Tam 90 Dakikalık Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı

Herhangi bir erteleme olmazsa 1 aydan kısa bir süre sonra, yani 8 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Silent Hill 2, aynı zamanda Steam'de ön sipariş ile satın alınabiliyor. Oyunun ana sürümü şu an 32.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.