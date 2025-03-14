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Sıkça Duymaya Başladığımız Bir Taciz Yöntemi Olan "Grooming" Tam Olarak Nedir?

Sıkça Duymaya Başladığımız Bir Taciz Yöntemi Olan "Grooming" Tam Olarak Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 14:26

Çocuk istismarı, toplumun en hassas konularından biri. Ancak faillerin bu suçu işlerken kullandıkları yöntemlerden biri olan grooming, genellikle göz ardı ediliyor. Üstelik grooming basit bir manipülasyon değil, sistematik bir şekilde uygulanan bir taciz ve istismar yöntemidir. Süreç, çoğu zaman mağdurların olanları uzun yıllar boyunca fark edemeyeceği kadar sinsice ilerler. Sanılanın aksine failler çoğunlukla yabancılar değil, toplumda güven kazanmış bireylerdir.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Grooming süreci, failin çevresine güvenilir ve iyi bir insan gibi görünmesiyle başlar.

Grooming süreci, failin çevresine güvenilir ve iyi bir insan gibi görünmesiyle başlar.

Çocuk istismarcıları genellikle toplumda saygın olarak görülen kişiler arasından çıkar. Öğretmenler, antrenörler, bakıcılar, gönüllü çalışanlar veya aile dostları, güven kazanmanın en kolay olduğu pozisyonlarda bulunabilirler.

Bu süreçte fail sadece çocuğun değil, aynı zamanda ailesinin güvenini de kazanır. Örneğin bir çocuk istismarcısı, hayır kurumu kurarak veya çocuklarla ilgilenen biri olarak öne çıkabilir. ABD’de eski bir futbol antrenörü olan Jerry Sandusky’nin vakası, grooming sürecinin ne kadar planlı olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Kendisi, yardım kuruluşu üzerinden çocuklarla yakın temas kurarak yıllarca istismarını saklamıştı.

Güven kazandıktan sonra fail, mağdurla özel bir ilişki kurmaya başlar.

Güven kazandıktan sonra fail, mağdurla özel bir ilişki kurmaya başlar.

Araştırmalara göre çocuk istismarlarının %90’ından fazlası, mağdurun tanıdığı ve güvendiği biri tarafından gerçekleştiriliyor.

Fail, çocuğun ilgisini çeken konularla ilgilenerek veya ona hediyeler alarak kendisini daha çekici hale getirir. Çocuğun duygusal eksikliklerini fark ederek onu destekleyen biri gibi davranır. Fail, mağduruna “özel” olduklarını hissettiren bir bağ kurar ve bu bağ, çocuğun ilerleyen süreçte yaşanacak istismarı sorgulamasını zorlaştırır.

İstismarcılar; mağdurlarını aniden değil, yavaş yavaş fiziksel temasa alıştırarak istismarı normalleştirmeye çalışır.

İstismarcılar; mağdurlarını aniden değil, yavaş yavaş fiziksel temasa alıştırarak istismarı normalleştirmeye çalışır.

Bu süreçte fail, çocuğu fiziksel temasa alıştırmak için oyunlar oynayabilir.  Kucaklaşma, masaj yapma veya güreşme gibi davranışlarla fiziksel sınırları aşmaya başlar. İlk başta 'zararsız gibi' görünen bu temaslar, zamanla daha ileri seviyeye taşınır.

ABD’de eski jimnastik doktoru Larry Nassar’ın davası, yöntemin en korkutucu örneklerinden biridir. Nassar, genç sporculara fiziksel terapi uyguladığı bahanesiyle yıllarca istismarda bulunmuştur. Çoğu mağdur, yaşadıklarının istismar olduğunun farkına bile varamamış ve fail uzun süre cezadan kaçabilmiştir.

Peki bunları neden anlatıyoruz?

Peki bunları neden anlatıyoruz?

Anlatıyoruz çünkü neredeyse her gün dünyanın dört bir yanında 'grooming' lafını sıkça duymaya başladık. Üstelik bunu sadece belirli kişiler yapmıyor... Bunun en büyük örneğini de geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yaşanan olayda gördük. 

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan ünlü aktör Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron'un ilişkisi, son zamanlarda en çok konuşulan olaylardan biri.

Olayı buradan detaylıca okuyabilirsiniz 👇🏻

Dışarıdan bakıldığında "masum" görünebilir ancak istismarın temellerini atıyor.

Dışarıdan bakıldığında "masum" görünebilir ancak istismarın temellerini atıyor.

Unutmayın ki grooming bir çocuğun farkında olmadan istismara sürüklenmesine neden olan çok tehlikeli süreç. Ancak yetişkinler olarak bilinçlenerek ve çocukların yanında durarak bu taktikleri erkenden tespit edebilir ve önleyebiliriz.

Bu yüzden toplum olarak bu konuda bilinçlenmek, çocukları korumak ve failleri durdurmak için sorumluluk almak zorundayız. Çünkü her göz ardı edilen vakada; bir çocuğun güveni, sağlığı ve geleceği tehlikeye atılıyor. Çocukların güvenliği, yetişkinlerin dikkatli olmasıyla başlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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