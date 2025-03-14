Sıkça Duymaya Başladığımız Bir Taciz Yöntemi Olan "Grooming" Tam Olarak Nedir?
Sıkça Duymaya Başladığımız Bir Taciz Yöntemi Olan "Grooming" Tam Olarak Nedir?
Çocuk istismarı, toplumun en hassas konularından biri. Ancak faillerin bu suçu işlerken kullandıkları yöntemlerden biri olan grooming, genellikle göz ardı ediliyor. Üstelik grooming basit bir manipülasyon değil, sistematik bir şekilde uygulanan bir taciz ve istismar yöntemidir. Süreç, çoğu zaman mağdurların olanları uzun yıllar boyunca fark edemeyeceği kadar sinsice ilerler. Sanılanın aksine failler çoğunlukla yabancılar değil, toplumda güven kazanmış bireylerdir.
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Grooming süreci, failin çevresine güvenilir ve iyi bir insan gibi görünmesiyle başlar.
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Güven kazandıktan sonra fail, mağdurla özel bir ilişki kurmaya başlar.
İstismarcılar; mağdurlarını aniden değil, yavaş yavaş fiziksel temasa alıştırarak istismarı normalleştirmeye çalışır.
Peki bunları neden anlatıyoruz?
Dışarıdan bakıldığında "masum" görünebilir ancak istismarın temellerini atıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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