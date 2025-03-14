Sıkça Duymaya Başladığımız Bir Taciz Yöntemi Olan "Grooming" Tam Olarak Nedir?

Bu süreçte fail, çocuğu fiziksel temasa alıştırmak için oyunlar oynayabilir. Kucaklaşma, masaj yapma veya güreşme gibi davranışlarla fiziksel sınırları aşmaya başlar. İlk başta 'zararsız gibi' görünen bu temaslar, zamanla daha ileri seviyeye taşınır.

ABD’de eski jimnastik doktoru Larry Nassar’ın davası, yöntemin en korkutucu örneklerinden biridir. Nassar, genç sporculara fiziksel terapi uyguladığı bahanesiyle yıllarca istismarda bulunmuştur. Çoğu mağdur, yaşadıklarının istismar olduğunun farkına bile varamamış ve fail uzun süre cezadan kaçabilmiştir.