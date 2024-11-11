Sıfırları Bol Para Birimlerinden Biri: Endonezya Rupisi Hakkında 13 Bilgi

Özellikle küçük alışverişlerde ya da otomatlarda yaygın olarak kullanılsa da, günlük yaşamda dijital ödeme sistemleri ve kağıt paralar daha çok tercih ediliyor. Ülkedeki en yaygın madeni para ise 500 rupi. Ancak bu madeni paraların alım gücü de oldukça düşük olduğundan, insanlar genellikle bu küçük paralardan uzak durmayı tercih ediyor. Özellikle cepte taşınması ve bozdurulması zor olduğu için, madeni para kullanımı her geçen gün daha da azalıyor.