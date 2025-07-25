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Sezon Öncesi Alarm Zilleri

etiket Sezon Öncesi Alarm Zilleri

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
25.07.2025 - 08:57

Maçın teknik analizini herkes yapıyor. Gelin biz, lig başlamadan önce daha önemli konuları tartışalım. Çünkü bu konulara eğilmezsek bir sezonu daha heba ederiz.

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Her Şerde Bir Hayır Vardır

Her Şerde Bir Hayır Vardır

Geçen sezon Galatasaray’ı 5-0 yenerek başlamak hepimizi kör etmiş, takımın eksikleri görmezden gelinmişti. Oysa Galatasaray o mağlubiyetten ders çıkarıp eksiklerini giderdi, üstüne Osimhen’i transfer etti.

Beşiktaş ise lige havlu attıktan sonra apar topar Muçi ve Al-Musrati’yi transfer etti ama beklenen katkıyı alamadı.

Eğer yönetim gereken dersleri çıkarırsa, Şahtar yenilgisi ‘hayırlı’ olabilir. Eksikler doğru transferlerle kapatılmazsa Beşiktaş, lig başlamadan kaos ortamına girer.

Tek Adam Görüntüsü ve Yönetim Dağınıklığı

Serdal Adalı ve ekibi henüz görev paylaşımı bile yapmamış görünüyor. Kulübün resmi sitesinde yönetim kurulu görev dağılımı yok.

Transferlerin Başkan tarafından tek başına yapılıyor gibi gösterilmesi “Tek Adam” algısını güçlendiriyor. Oysa bu anlayış hem sürdürülemez hem de ilkel bir yönetim tarzıdır.

Yanlış Transfer Politikası

Serdal Adalı geçmişte önemli transferlerde yer aldı. Tecrübeli olduğu açık. Ancak başkanlığa gelirken verdiği “iki bomba transfer ve kulüpten para çıkmayacak” sözüne ne oldu?

Evet, Elan Ricardo ve Arroyo geldi ama biri kadroya giremiyor, diğeri yedek kulübesinde.

Scout Ekibi Güven Vermiyor

Başkan, tecrübeli bir scout ekibiyle anlaştık dedi ama yapılan transferler bu iddiayı desteklemiyor. Masuaku’nun yerine alınan Jurasek defansif zaaflarıyla güven vermiyor. Üstelik alternatifi bile yok.

Kanat, stoper, sağ bek ve forvete acil takviye şart. Tammy Abraham bile tek başına yeterli değil. Onun arkasında Semih ya da Mustafa gibi gençlerin olması büyük risk.

Geçen sezon iki iyi kanat oyuncusu transfer edilseydi Immobile bu kadar yalnız kalmazdı. Aynı hata tekrarlanırsa, Abraham’ın performansı da Immobile’den farklı olmaz.

Scout ekibi Shakhtar’daki Brezilyalı gençleri bulamıyor ama Emerson Royal gibi oyuncuları öneriyorsa, teşekkür edilip yollar ayrılmalı.

Günah Keçisi Yine Teknik Direktör Mü?

Günah Keçisi Yine Teknik Direktör Mü?

Bir yandan Solskjaer’e empati yapıyorum; bu kadroyla hiçbir teknik adamın başarı şansı yok. Diğer yandan, teknik direktör değişikliklerinin kulübe zarar verdiğine inansam da, bu yenilginin faturası yine ona kesilecek gibi görünüyor. Oysa asıl sorumlu Başkan ve yönetimidir.

Eskiler boşuna dememiş: “Bu kumaştan palto çıkmaz.”

Geçen sezon Solskjaer’e kredi verdik ama Rize maçında yenikken forvet çıkarıp orta saha güçlendirmesi beni şaşırtmıştı. Aynı hatayı bu maçta da yapınca, artık teknik ekibin oyunu okuyabildiğine inanmıyorum. Üstelik Jurasek’in önünde Gedson’u sol açıkta başlatması da adeta ‘aradığınız günah keçisi benim’ demekti.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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