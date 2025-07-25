Sezon Öncesi Alarm Zilleri

Geçen sezon Galatasaray’ı 5-0 yenerek başlamak hepimizi kör etmiş, takımın eksikleri görmezden gelinmişti. Oysa Galatasaray o mağlubiyetten ders çıkarıp eksiklerini giderdi, üstüne Osimhen’i transfer etti.

Beşiktaş ise lige havlu attıktan sonra apar topar Muçi ve Al-Musrati’yi transfer etti ama beklenen katkıyı alamadı.

Eğer yönetim gereken dersleri çıkarırsa, Şahtar yenilgisi ‘hayırlı’ olabilir. Eksikler doğru transferlerle kapatılmazsa Beşiktaş, lig başlamadan kaos ortamına girer.

Tek Adam Görüntüsü ve Yönetim Dağınıklığı

Serdal Adalı ve ekibi henüz görev paylaşımı bile yapmamış görünüyor. Kulübün resmi sitesinde yönetim kurulu görev dağılımı yok.

Transferlerin Başkan tarafından tek başına yapılıyor gibi gösterilmesi “Tek Adam” algısını güçlendiriyor. Oysa bu anlayış hem sürdürülemez hem de ilkel bir yönetim tarzıdır.

Yanlış Transfer Politikası

Serdal Adalı geçmişte önemli transferlerde yer aldı. Tecrübeli olduğu açık. Ancak başkanlığa gelirken verdiği “iki bomba transfer ve kulüpten para çıkmayacak” sözüne ne oldu?

Evet, Elan Ricardo ve Arroyo geldi ama biri kadroya giremiyor, diğeri yedek kulübesinde.

Scout Ekibi Güven Vermiyor

Başkan, tecrübeli bir scout ekibiyle anlaştık dedi ama yapılan transferler bu iddiayı desteklemiyor. Masuaku’nun yerine alınan Jurasek defansif zaaflarıyla güven vermiyor. Üstelik alternatifi bile yok.

Kanat, stoper, sağ bek ve forvete acil takviye şart. Tammy Abraham bile tek başına yeterli değil. Onun arkasında Semih ya da Mustafa gibi gençlerin olması büyük risk.

Geçen sezon iki iyi kanat oyuncusu transfer edilseydi Immobile bu kadar yalnız kalmazdı. Aynı hata tekrarlanırsa, Abraham’ın performansı da Immobile’den farklı olmaz.

Scout ekibi Shakhtar’daki Brezilyalı gençleri bulamıyor ama Emerson Royal gibi oyuncuları öneriyorsa, teşekkür edilip yollar ayrılmalı.