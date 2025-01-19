Sevme Tarzına Göre Odan Ne Renk Olmalı?
Sevme Tarzına Göre Odan Ne Renk Olmalı?
Sen birini sevdiğin zaman nasıl seviyorsun? Nelere önem veriyorsun? Partnerinle neler yapıyorsun? Sen bize sevme şeklini anlat, biz de seni yansıtan o rengi söyleyelim. Hadi bakalım!
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Sevgini göstermek için en çok hangi yolu tercih edersin?
3. İlişkilerde senin için en önemli duygu nedir?
4. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
5. Romantik bir akşam planlasan, hangisini tercih edersin?
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6. Sevgi dolu bir jest olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsın?
7. Sevdiğin kişinin hangi özelliği seni daha çok etkiler?
8. Partnerinle birlikte en rahat hissettiğin ortam nedir?
9. Partnerinle ilişkinizin ritmi nasıl?
Tutkulu ve Yoğun: Kırmızı
Sakin ve Güven Dolu: Mavi
Eğlenceli ve Enerjik: Sarı
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