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Sevilen İnsan Güzelliği Diye Bir Şey Gerçekten Var: İyi Bir İlişkinin İnsana 10 Etkisi

etiket Sevilen İnsan Güzelliği Diye Bir Şey Gerçekten Var: İyi Bir İlişkinin İnsana 10 Etkisi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 23:01

Bir ilişki, ilişki içerisindeki kişileri etkiler. Düzenli ve düzgün ilerleyen bir ilişkide ruhen daha sağlıklı bireyler yer alır. Toksik bağlantı yok, ilgi gösteriliyor ve alınıyor, seviliyorsun ve seviyorsun, beraber bir sürü şey deneyimliyor ve zorlukları aşıyorsun... Bunların ne kadar iyi hissettirdiğini tahmin edebilirsiniz. Güzel bir ilişkinin insana nasıl etki ettiğine gelin birlikte bakalım!

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1. Mutlu ve huzur ruh haline sahip olursunuz.

Tabi ki hayatta karşınıza sorunlar ve problemler çıkacak... Fakat bunları aşmak ve aşarak güçlenmek mutlu ve huzurlu olmanızı sağlar. Tüm aşamalarda yanınızda olan partnerinizin size yardım etmesi ve sadece güzel anlarda değil, kötü zamanlarınızda da yanınızda olması mutluluk ve huzur seviyenizi arttırır.

2. Güven duygusunun varlığı ile sakin bir hayat yaşarsınız.

İyi ve sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazı... Güven! Sığınabileceğiniz ve her şeyinizi anlatabileceğiniz birinin varlığı sayesinde stresten arınırsınız. Olumsuzluklardan ve kötülüklerden sizi koruyacak, size inanacak, 'her zaman yanındayım' cümlesini uygulayacak biri... Böyle biri ile ilişki içerisindeyken ne kadar sakin bir hayat yaşayabileceğinizi hayal edebiliyorsunuzdur.

3. Kişisel olarak kendinizi geliştirirsiniz.

İnsan kendini başkası sayesinde tanır. Eksiklerini ya da fazlalıklarını başkası ile olan etkileşimi ile görür. Mutlu ve huzurlu bir ilişki hem size hem de partnerinize olumsuz yönlerini göstererek bunları törpülemenizi sağlar. Ayrıca beraber farklı şeyler deneyerek nelere ilginiz olduğunu keşfedebilirsiniz! Ne kadar tatlı bir macera...

4. Sosyal becerilerinizi geliştirerek aktif bir iletişime sahip olursunuz.

İçe kapanık olan şeker bireyler, evet evet siz! İnsanların arasında iken sessiz, sakin duruyor olabilirsiniz ama samimi olduğunuz kişilerin yanında ne kadar konuşkan ve enerjik olduğunuzu biliyoruz! Partnerinizleyken dışarı vurduğunuz sosyal yanınızı bir süre sonra çevreye yansıtmaya başlayabilirsiniz. Yanınızda güvendiğiniz biri varken ortamlara girmekten ve konuşmaktan korkmazsınız.

5. Kendinize olan güven ve beğeninizin arttığını görürsünüz.

Zaten değerli birisiniz ve bu değerin biri tarafından görülmesi çok kıymetli... Minik, sevimli iltifatların yarattığı güzel hisleri bir düşünün. Ayrıca yapacağınız işlerde sizi destekleyen ve başarabileceğinizi vurgulayarak motivasyonunuzu arttıran birinin varlığının ne kadar iyi hissettirebileceğini düşünün. Bence daha fazla bir şey yazmama gerek yok!

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6. Hayata olan ilginiz artar, yaratıcılığınızı geliştirirsiniz.

Bazen insan yalnızken korkar. Yapmak istedikleri için adım atmaktan çekinir. Bu durumda hayatı tam keşfedemez ve yaşayamaz. Sağlıklı bir ilişki beraberinde daha fazla deneyimi getirir. Çünkü yanında seni destekleyen ve korkularını yenmeni sağlayan biri var! Her yeni keşif yeni düşünce biçimi demektir. Ufkunuz genişler, daha verimli vakitler geçirirsiniz.

7. Sağlıklı bir yaşama geçiş yaparsınız.

Bazı aktiviteler partnerler ile yapılınca kalıcı hale gelir. Mesela yürüyüş, yüzme, spora gitme, yoga gibi. Tek başınayken bir türlü yakalayamadığın istikrarı partnerinle yakalayabilirsin. Birbirlerini gaza getiren ve teşvik eden iki insanın birlikteliği sağlıklı bireyler yaratır!

8. Uyumlu bir birey haline gelirsiniz.

Bazı insanların katı ve keskin sınırları vardır. Bu yüzden ortamlara girmek zor olabilir ya da başkaları ile tartışma durumu bolca yaşanıyor olabilir. Fakat iyi bir ilişki içerisinde iseniz daha esnek bir yapıya büründüğünüz görülür. Bir şeyleri direkt kestirip atmak yerine ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Böylece yargılayıcı biri olmaktan kurtulursunuz.

9. Kötümserlikten kurtulup optimist bir insana dönüşürsünüz.

Hayatın olumsuzlukları arasından bir güneş misali içinizi ısıtan ve etrafınızı aydınlatan birinin çıkması... Bardağın dolu tarafını görmenizi sağlayıp enerjinizi canlı tutmaya çalışan bir partner sizin güçlenmenizi sağlar. Olumlu olanları görüp olumlu olanları kendinize çekersiniz!

10. Uzun ve verimli bir ömür yaşarsınız.

Yazılan tüm maddeler sonucunda ne mi olur? Uzun ve sağlıklı bir ömür. Stresi kovduk, zorlukları atlattık, sağlıklı alışkanlıklar kazandık, bir de üstüne mükemmel maceralar yaşayıp harika deneyimler elde ettik... Güzel bir ilişki demek zamanı doğru kullanmak demektir. Zamana anılar serpiştirerek geliştirilen güzel bir ilişki de huzurlu ve uzun bir ömür bahşeder.

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