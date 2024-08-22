Sevilen İnsan Güzelliği Diye Bir Şey Gerçekten Var: İyi Bir İlişkinin İnsana 10 Etkisi

İnsan kendini başkası sayesinde tanır. Eksiklerini ya da fazlalıklarını başkası ile olan etkileşimi ile görür. Mutlu ve huzurlu bir ilişki hem size hem de partnerinize olumsuz yönlerini göstererek bunları törpülemenizi sağlar. Ayrıca beraber farklı şeyler deneyerek nelere ilginiz olduğunu keşfedebilirsiniz! Ne kadar tatlı bir macera...