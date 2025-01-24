Sevgisini Haykırmak İsteyenlerin Partneriyle İzlemesi Gereken 12 Film

IMDb: 6.5

Verona’da geçen bu romantik film, eski bir mektubu bulup sahibine ulaştırmaya çalışan Sophie’nin hikayesini anlatıyor. Sevginin her yaşta ve her koşulda mümkün olduğunu vurgulayan bu hikaye, herkes için umut dolu bir yolculuk başlatabilir, bizden söylemesi!