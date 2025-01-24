Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sevgisini Haykırmak İsteyenlerin Partneriyle İzlemesi Gereken 12 Film

etiket Sevgisini Haykırmak İsteyenlerin Partneriyle İzlemesi Gereken 12 Film

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 23:01

Bazı filmler vardır ki içinizdeki tüm aşkı anlatır... Hem partnerle izlenebilecek hem de içimizdeki duygulara tercüman olacak filmleri özenle seçtik. Gelin bu aşk dolu film listesine bir göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Her - 2013

1. Her - 2013

IMDb: 8.0 

Teknolojiyle iç içe bir gelecekte geçen bu film, yalnız bir yazarın yapay zeka işletim sistemiyle olan sıra dışı romantik bağını anlatıyor. Duygusal derinliğiyle yalnızlık, sevgi ve insan olmanın anlamını sorgulatan bu hikaye, modern aşkı farklı bir perspektiften görmemizi sağlıyor. Duyguları paylaşmak için harika bir fırsat sunduğunu da ekleyelim.

2. 500 Days of Summer - 2009

2. 500 Days of Summer - 2009

IMDb: 7.7

Bir aşkın inişli çıkışlı hikayesini kronolojik olmayan bir sırayla anlatan bu film, aşk ve gerçeklik arasındaki çizgiyi sorguluyor. Karakterlerin samimi anları ve etkileyici diyalogları, bir ilişkinin farklı yönlerini anlamamızı sağlıyor. İlişkiye dair yeni farkındalıklar kazanmak isteyenler için ideal bir film!

3. When Harry Met Sally - 1989

3. When Harry Met Sally - 1989

IMDb: 7.7

Arkadaşlık ve aşk arasındaki ince çizgiyi irdeleyen bu klasik romantik komedi, zamansız diyalogları ve etkileyici karakterleriyle dikkat çekiyor. Hem eğlenceli hem de samimi bir film isteyenler için ilk sıralarda diyebiliriz!

4. The Notebook - 2004

4. The Notebook - 2004

IMDb: 7.8

Noah ve Allie’nin yıllara meydan okuyan destansı aşk hikayesi, kalpleri eriten romantik sahneleriyle unutulmazdır. Farklı sınıflardan gelen iki kişinin ilişkisine odaklanan film, saf sevginin her şeyi aşabileceğini gösteriyor. Gözyaşlarına hazırlıklı olun!

5. Letters to Juliet - 2010

5. Letters to Juliet - 2010

IMDb: 6.5

Verona’da geçen bu romantik film, eski bir mektubu bulup sahibine ulaştırmaya çalışan Sophie’nin hikayesini anlatıyor. Sevginin her yaşta ve her koşulda mümkün olduğunu vurgulayan bu hikaye, herkes için umut dolu bir yolculuk başlatabilir, bizden söylemesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Notting Hill - 1999

6. Notting Hill - 1999

IMDb: 7.2

Bir kitapçı sahibi ile ünlü bir Hollywood yıldızı arasındaki sıra dışı aşk hikayesi, izleyicilere sıcak ve samimi bir romantizm sunuyor. Hugh Grant ve Julia Roberts’ın kimyası, filmin unutulmaz sahneleriyle birleşiyor. Gülümsemek ve aşkı hissetmek için ideal bir seçenek.

7. Me Before You - 2016

7. Me Before You - 2016

IMDb: 7.4

Bir bakıcı ile engelli bir adam arasındaki aşkı konu alan bu dokunaklı film, hayatın değerini ve sevginin dönüştürücü gücünü anlatıyor. Film, partnerinizle birlikte duygusal bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak. Hazırda mendil bulundurmayı unutmayın!

8. Pride and Prejudice - 2005

8. Pride and Prejudice - 2005

IMDb: 7.8

Jane Austen’in klasik romanından uyarlanan bu film, Elizabeth Bennet ve Mr. Darcy’nin birbirine karşı önyargılarını kırarak başlayan aşklarını anlatıyor. Tarihi atmosferi ve muhteşem diyaloglarıyla izleyenleri büyüleyen bu hikaye, zamansız bir romantizm sunuyor.

9. The Fault in Our Stars - 2014

9. The Fault in Our Stars - 2014

IMDb: 7.7

Kanserle mücadele eden iki genç arasındaki aşk hikayesi, sevginin hem güçlendirici hem de kırılgan yanlarını gözler önüne seriyor. İç ısıtan ve hüzünlendiren bu film, sevginin kıymetini hepimize yeniden hatırlatacak.

10. Call Me by Your Name - 2017

10. Call Me by Your Name - 2017

IMDb: 7.8

1980’lerin İtalya’sında geçen bu film, genç bir adam ile ailesinin evine gelen bir misafir arasındaki unutulmaz aşkı anlatıyor. Görsel estetiği, dokunaklı sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla aşkın karmaşıklığını etkileyici bir şekilde işler. Bu masalsı dünyaya girmeye hazırsak hadi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Silver Linings Playbook - 2012

11. Silver Linings Playbook - 2012

IMDb: 7.7

Zorluklar ve ruhsal çalkantılar içinde birbirini bulan iki insanın hikayesi, sevginin iyileştirici gücünü ele alıyor. Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper’ın performansları, izleyenlere derin bir bağ hissettiriyor.

12. About Time - 2013

12. About Time - 2013

IMDb: 7.8

Zamanda yolculuk yapabilen bir adamın, hayatının aşkını kazanma ve kaybetmeme çabası anlatılıyor. Sevginin değerini ve hayatın her anının kıymetini vurgulayan bu film, oldukça duygusal bir seçenek şimdiden uyaralım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın