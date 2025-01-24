Sevgisini Haykırmak İsteyenlerin Partneriyle İzlemesi Gereken 12 Film
Sevgisini Haykırmak İsteyenlerin Partneriyle İzlemesi Gereken 12 Film
Bazı filmler vardır ki içinizdeki tüm aşkı anlatır... Hem partnerle izlenebilecek hem de içimizdeki duygulara tercüman olacak filmleri özenle seçtik. Gelin bu aşk dolu film listesine bir göz atalım!
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1. Her - 2013
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2. 500 Days of Summer - 2009
3. When Harry Met Sally - 1989
4. The Notebook - 2004
5. Letters to Juliet - 2010
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6. Notting Hill - 1999
7. Me Before You - 2016
8. Pride and Prejudice - 2005
9. The Fault in Our Stars - 2014
10. Call Me by Your Name - 2017
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11. Silver Linings Playbook - 2012
12. About Time - 2013
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