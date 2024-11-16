Sevgilinle Issız Bir Adaya Düşseniz Birbirinize Ne Kadar Katlanabilirsiniz?

Sizin kötü bir çift olduğunuzu kesinlikle söylemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Sadece ıssız bir adada olmak sizin ilişkinize pek iyi gelmeyebilir gibi görünüyor. Siz en iyisi ıssız adaya düştüğünüzde hemen etraftan çalı toplayıp yardım için kocaman bir ateş yakın. Ne kadar erken kurtulursanız ilişkinizin gidişatı o kadar iyi olur.