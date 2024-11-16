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Sevgilinle Issız Bir Adaya Düşseniz Birbirinize Ne Kadar Katlanabilirsiniz?

etiket Sevgilinle Issız Bir Adaya Düşseniz Birbirinize Ne Kadar Katlanabilirsiniz?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 23:01

Sevgilinle ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Sence birlikte kalmaya ne kadar dayanırdınız? Bu test sana bunun cevabını veriyor!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Film gecesi yaparken filme hanginiz karar verir?

3. Peki uzun yolculuklarda müziği kim seçer?

4. Siz Friends’teki bir çift olsaydınız hangisi olurdunuz?

5. Tartıştığınızda ilk adımı kim atar?

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6. Sırf sevgilin rahatsız oluyor diye bir şeyleri yapmaktan vazgeçer misin?

7. Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız şey ne?

8. Sevgilinin en katlanamadığın özelliği ne?

9. Son bir soru, sence birlikte hangi tatilden daha çok keyif alırdınız?

Sizin için bir zaman sınırı yok!

Siz o kadar iyi anlaşıyor ve birbirinizi tamamlıyorsunuz ki, ıssız bir adaya düşseniz çok iyi anlaşırsınız. Bu yüzden ıssız adada olmak sizin için “katlanmak” değil, “vakit geçirmek” olur. Orada kurtulmak için beklerken geçirdiğiniz her zamanı birlikte eğlenerek geçirirsiniz. Mükemmelsiniz!

Birkaç saat gayet iyi ilerlersiniz…

Sizin aranız çoğu zaman gayet iyi. O yüzden ıssız bir adaya düşseniz keyifli bir şekilde vakit geçirirsiniz. Tabii birkaç saat geçtikten sonra işlerin rengi biraz değişebilir… Çünkü siz ne kadar iyi anlaşırsanız anlaşın birlikte fazla vakit geçirince birbirinize katlanamamaya başlıyorsunuz. Adaya düştükten birkaç saat sonra kurtulursanız çok iyi olur. 😅

Birkaç dakika bile zor görünüyor…

Sizin kötü bir çift olduğunuzu kesinlikle söylemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Sadece ıssız bir adada olmak sizin ilişkinize pek iyi gelmeyebilir gibi görünüyor. Siz en iyisi ıssız adaya düştüğünüzde hemen etraftan çalı toplayıp yardım için kocaman bir ateş yakın. Ne kadar erken kurtulursanız ilişkinizin gidişatı o kadar iyi olur.

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