Sevgilinle Issız Bir Adaya Düşseniz Birbirinize Ne Kadar Katlanabilirsiniz?
Sevgilinle Issız Bir Adaya Düşseniz Birbirinize Ne Kadar Katlanabilirsiniz?
Sevgilinle ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Sence birlikte kalmaya ne kadar dayanırdınız? Bu test sana bunun cevabını veriyor!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
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2. Film gecesi yaparken filme hanginiz karar verir?
3. Peki uzun yolculuklarda müziği kim seçer?
4. Siz Friends’teki bir çift olsaydınız hangisi olurdunuz?
5. Tartıştığınızda ilk adımı kim atar?
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